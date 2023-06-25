建業地產停付境外債息

建業解釋，因為今年第二季以來，內地房地產市場銷售持續疲弱，每月銷售逐漸惡化，銷售不及預期，令集團流動資金緊張加劇，境外兌付壓力持續增加，資金可能持續受壓，其現金無法滿足履行當前和之後義務所需。

據建業在4月的公告披露，相關票據當時的未償本金金額為2.98億美元。建業在公告表示，暫停進行支付，可能會導致其債權人根據相關融資安排條款，要求加快償還債務或採取行動，不過截至上周五，公司尚未收到有關加快境外還款的任何通知，該行仍保持正常商業營運。

稱全力保交付保經營

建業預計，將聘請中介機構，並盡快推出境外債務的整體解決方案，同時將持續與境外債權人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。該公司現階段，將全力保交付、保經營，集中一切資源保證現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，並且穩定業務經營。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，採取降本增效的措施，縮減非核心、非必要的營運和支出。