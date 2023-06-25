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經濟

SpaceX擬配股 估值升至1500億美元

【明報專訊】彭博引述消息稱，全球首富馬斯克旗下火箭發射公司SpaceX，計劃以每股80美元配售股票，事成後估值將升至1500億美元，較上一輪今年1月集資時的1370億美元估值升9.49%，當時集資7.5億美元。SpaceX並非上市公司，沒有公布財務情况，知情人士指公司資產負債表擁有50億美元現金。

知情人士指公司擁50億美元現金

另外，《華爾街日報》引述消息稱，SpaceX計劃以每股81美元向員工出售股票，較去年12月時的77美元提高5.2%。SpaceX會定期讓員工和前員工出售作為薪酬計劃所得股票，SpaceX可設定可出售股票具體金額。員工可以選擇將持股套現，但SpaceX不會保證員工是否能全部出售希望套現的股票數目。SpaceX沒回覆彭博或《華爾街日報》的查詢。

目前SpaceX向美國太空總署和其他商業機構承接火箭發射工作，另SpaceX在上周五成功部署逾50個衛星，增加向地球傳輸寬頻互聯網的覆蓋。

早前馬斯克曾表示，當星鏈的現金流更具可預測時，便會將星鏈從SpaceX分拆上市，《華爾街日報》引述投資者表示，星鏈是SpaceX估值的主要推動力，因為服務通過滿足全球高速互聯網需求，產生可觀的收入和利潤。截至5月初，星鏈擁有150萬名客戶。

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