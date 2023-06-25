童裝經銷商永興東潤轉戰港交所

【明報專訊】上周五有3隻新股於港交所上載招股文件，當中童裝品牌營運商永興東潤曾於深圳創業板申請上市，原擬集資約18.8億元（人民幣，下同），但於去年10月終止申請計劃，現時轉戰港交所。公司在招股文件指出，撤回創業板申請乃考慮戰略發展需要，包括探索潛在海外擴張機會及擴寬接觸多元化及全球投資者渠道的需要。
該集團持有童裝品牌Rookie，擁有NIKE、Jordan、Converse和Levi's等大中華地區授權，主要為銷售兒童服裝及配飾產品，截至去年12月31日有957間實體店舖。去年收入約18.3億元，按年跌9.95%，當中NIKE佔收入37.5%，佔比連跌兩年。去年利潤為1.6億元，跌約31.9%，經調整淨利潤約1.8億元，跌30.9%。毛利率連升兩年至49.6%。
該行指出，擬將集資所得用於建設Rookie品牌資產、擴大實體店數目及改善供應鏈管理和的設計及創新能力等。中信証券和招銀國際為聯席保薦人。
億騰醫藥多點數智再申上市
另外，生物製藥公司億騰醫藥第四度遞表申請上市，股東包括紅杉資本和奥博資本等基金股東，保薦人為摩根士丹利。該行主業為抗感染及呼吸系統治療的原研藥等，去年利潤約3.06億元，增約95%，收入約20.7億元，基本持平，毛利約13.7億元升7%，毛利率66%，升4.4個百分點。該公司計劃把集資所得用於償還部分銀行貸款，以及擴展及升級哮喘藥億瑞平的生產設施等。
此外，再次遞表申請上市的多點數智是內地最大零售雲解決方案服務商，聯席保薦人為瑞信和招銀國際。公司過去3年虧損，去年純虧損為8.07億元，按年收窄53.8%，今年首季虧損3.18億元，按年擴大47.83%。公司表示，計劃集資所得用於開發新應用程序及新服務模塊等。