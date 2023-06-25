紐約期油上周挫近4% 1個月來最大跌幅

美國聯儲局本月保持利率不變，但主席鮑威爾上周表明只是暫停，年底前再加息仍然合適，瑞穗證券美國期貨部門主管Robert Yawger指出，市場對加息和連帶對經濟活動放緩的憂慮，為油價帶來壓力，另外利率上升也會增加從存儲到運輸石油的持有成本。

傑富瑞：內地金屬超級周期結束

與實體經濟關係較大的大宗商品價格下跌，倫敦3個月期銅報每噸8390美元，下跌2.14%，為1個月最大單日跌幅，3個月期鋁報每噸2174美元，下跌1.2%。投行傑富瑞周四發表報告，過去30年由中國城市化和工業化推動的金屬超級周期已經結束，內地正面臨人口下降和地緣政治挑戰，未來十年更有可能成為需求帶來逆風。

歐洲經濟數據疲弱，歐洲央行管委會成員Pablo Hernandez de Cos表示，雖然預期7月歐央行仍會加息，不過最近經濟成長數據低於預期，未能預測9月的利率決策，需依靠未來幾個月經濟數據。歐元兌美元上周五最多跌至1.0852見一周低位，收報1.0895，下跌60點子（1元等於1萬點子）。英倫銀行上周四大手加息0.5厘至5厘，英鎊兌美元周五收報1.2717，下跌31點子，立場偏鴿的英倫銀行前官員Sushil Wadhwani認為，英國利率有可能要加至6厘才會見頂。美元指數周五一度高見103.17，收報102.86，上升0.44%。