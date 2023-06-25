憂加息經濟放緩 納指8周連升告終 分析：美股高位回吐健康 後市仍樂觀

明報記者 周永雄

從技術指標分析，納指對上一周升至黃金比率的阻力位置（見圖），上周略為回吐，上周五跌1.01%，收報13,492點；標指收報4348點，跌0.77%，上周累跌1.39%；道指周五跌0.65%至33,727點，全周累跌1.67%。

今年表現強勁的人工智能股回吐，Nvidia（美：NVDA）全周跌1.13%，競爭對手AMD（美：AMD）月中披露人工智能新產品，惟上周延續跌勢，全周跌8.39%。早前一同熱炒的小型人工智能股上周跌幅更大，大數據分析股Palantir（美：PLTR）上周跌13.39%，但整體人工智能股自年初至今仍累積大量升幅。

彭博經濟學家調查：聯儲局下季加息0.25厘一次

恒指夜期跌111點或0.59%，至18,764點，低水125點。港股ADR上周五跟隨美股下跌，ADR港股比例指數下跌131點，至18,758點。重磅股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合收報332.3港元，較港股低1.39%，友邦保險（1299）ADR折合收報77.8港元，較港股低0.5%。

美國周五公布的製造業PMI跌至46.3點的6個月新低，服務業PMI雖仍在擴張水平54.1，惟較5月跌0.8點，顯示美國經濟活動正放緩。不過彭博本月向經濟學家進行調查，對美國經濟預期較上月稍為樂觀，由於對消費者支出和商業投資預期上調，第三季GDP由預期按年衰退0.5%改為持平，第四季才開始衰退0.4%，總結今年將勉強避過衰退。此外，他們預期聯儲局第三季將加息0.25厘一次，較聯儲局預期加息兩次為少，至明年初預計降息0.25厘。

潘家榮：美股非單靠重磅股推升

標指亦在連升5周後，終錄單周下跌，富昌證券業務部高級副總裁潘家榮認為，美股下跌未見顯著，料屬高位回吐，人工智能亦由純粹概念走向實質應用，帶動人工智能股股價做好外，也令生產相關晶片商如Nvidia受惠，故對後市仍樂觀。他認為美股並非單靠數隻重磅股推動向上，如反映美國小型股表現的羅素2000指數，過去1個月累升約3%，反映小型股其實也在上升。