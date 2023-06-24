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經濟
2023年6月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
弦岸突煞停今首輪開售 4年首見 HENLEY PARK最快今加價加推80伙
HENLEY PARK開售前 譽‧港灣4房2750萬沽
CCL按周微升0.39% 終止連跌三周
億京等九展批建4幢商廈 涉177萬呎
兩內地生2.13萬租柏傲莊 預付一年26萬
國泰5月載客142萬 料上半年虧轉盈 客量未恢復疫前一半 對夏季需求樂觀
新創建新世界中途停牌 涉內幕消息
大行憂增長動力有限 維他奶急跌18%
電盈黃Viu引資 大行撐加速貨幣化增估值
中銀搶定存 加入逾4厘高息戰
美團KeeTa下周二起外賣擴至紅磡
港股乾跌328點失萬九 北水缺席成交僅698億
人幣櫃台成交3.1億 較首日增近1倍
馬斯克朱克伯格鐵籠戰添變數
按證：企業還息不還本9月底結束
「唱高散貨」案4人被控 押後至8月審理
旭輝永升：質疑與母企交易指控無根據
美借718億予福特合營建電池廠 助電動車大增產能 減對華關鍵組件依賴
美製造業PMI 半年最大收縮
美水源污染案 3M付975億和解
陸振球：小心今日低價變明日高價
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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HENLEY PARK開售前 譽‧港灣4房2750萬沽
CCL按周微升0.39% 終止連跌三周
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