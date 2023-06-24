明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美水源污染案 3M付975億和解

【明報專訊】為應對化學品造成的永久污染，3M（美：MMM）同意支付最多125億美元（約975億港元），換取美國數百宗涉及水源污染的索償訴訟和解。3M面對的大量訴訟，主要圍繞消防泡沫所含的全氟和多氟烷基化合物（Per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS）。3M自1940年代起生產PFAS，由於此類化合物不能在環境中分解，因此被稱為「永久的化學品」，可對土壤和水源造成污染。

美國約300個城市、鄉鎮的政府，指控消防泡沫中的PFAS滲入食水。大量城市已起訴3M和其他公司，希望爭取賠償，彌補污染處理系統的安裝費用。今年3月，美國國家環境保護局（EPA）首次建議，為飲用水引入6種PFAS的限制。

EPA估計，可能要為覆蓋9400萬人口的供水系統，安裝昂貴的處理系統。

不意味承認法律責任

隨着對PFAS的限制增加，涉及此類化學品的訴訟激增。消防泡沫案件亦由2018年約75宗，增至目前超過4000宗。目前擬議的和解方案，與處理水源污染有關，但仍有大量涉及人身傷害和財產索償的訴訟尚未解決。由於此類化合物可產生抗污漬、防水、防油脂等功能，曾廣泛應用於食品包裝盒、廚具、化妝品、家俬、雨衣、電子產品等，被指可能與癌症、賀爾蒙分泌問題等有關。

3M表示，該協議並不意味其承認法律責任。不過3M會在第二季撥備103億美元，用於未來13年支付和解費用，而相關款項將用於美國公共供水系統。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞