美水源污染案 3M付975億和解

美國約300個城市、鄉鎮的政府，指控消防泡沫中的PFAS滲入食水。大量城市已起訴3M和其他公司，希望爭取賠償，彌補污染處理系統的安裝費用。今年3月，美國國家環境保護局（EPA）首次建議，為飲用水引入6種PFAS的限制。

EPA估計，可能要為覆蓋9400萬人口的供水系統，安裝昂貴的處理系統。

不意味承認法律責任

隨着對PFAS的限制增加，涉及此類化學品的訴訟激增。消防泡沫案件亦由2018年約75宗，增至目前超過4000宗。目前擬議的和解方案，與處理水源污染有關，但仍有大量涉及人身傷害和財產索償的訴訟尚未解決。由於此類化合物可產生抗污漬、防水、防油脂等功能，曾廣泛應用於食品包裝盒、廚具、化妝品、家俬、雨衣、電子產品等，被指可能與癌症、賀爾蒙分泌問題等有關。

3M表示，該協議並不意味其承認法律責任。不過3M會在第二季撥備103億美元，用於未來13年支付和解費用，而相關款項將用於美國公共供水系統。

（綜合報道）

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