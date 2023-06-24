明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美製造業PMI 半年最大收縮

【明報專訊】美國整體商業活動持續增長，不過擴張幅度有所回落。6月製造業採購經理指數（PMI）下滑至46.3，收縮幅度是去年12月以來最大。6月服務業PMI初值為54.1，略勝預期。美國6月綜合PMI初值下滑至53，從5月的54.3回落，不過已連續5個月維持在擴張水平。經濟數據好壞不一，加上美聯儲持續放鷹，美股3大指數早段下滑，道指跌200點。

歐製造業衰退加劇

加息效果亦在歐元區逐漸浮現，上月其商業活動幾乎停滯不前，製造業衰退加劇。歐元區6月製造業PMI初值跌至43.6，是2020年5月以來最低。6月綜合PMI初值則跌至50.3，僅略高於50榮枯線，是1月以來新低，經濟活動幾乎陷於停滯。

美國財長耶倫周四表示，美國陷入衰退的風險正在降低，並指消費者支出放緩，可能是完成遏制通脹行動的代價。美聯儲主席鮑威爾連日強調加息尚未完結，令日圓受壓。日圓兌每美元低見143.23，創去年11月以來約7個月新低。日圓兌歐元亦曾跌至156.93，創2008年9月以來低位。

由於鮑威爾周四在參議院聽證會再次暗示，今年可能再加息兩次，令美國債息走高，投資者紛紛沽出日圓，購入美元。此外，由於企業信心和需求減弱，日本製造業活動再次收縮。

6月製造業PMI初值降至49.8，跌至50榮枯線以下。6月服務業PMI初值降至54.2，擴張幅度是7個月來首次放緩。日本5月消費者物價指數（CPI）按年升3.2%，升幅較4月收窄0.2個百分點。不含生鮮食品和能源的核心CPI則按年升4.3%，升幅連續12個月擴大。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞