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經濟

按證：企業還息不還本9月底結束

【明報專訊】政府在2019年9月於中小企融資擔保計劃之八成擔保貸款產品，引入還息不還本安排，新冠肺炎疫情期間安排多次延長限期，並把安排延伸至九成和十成擔保貸款。按揭證券公司昨日公布，將還息不還本申請期再度延長3個月至今年9月底， 不過隨着疫情減退，香港經濟恢復穩步回升，該項特別紓緩措施已完成使命，將於今年9月底期滿後結束申請期。

指經濟回升 已完成使命

按證公司指，現時借款企業可為其有期貸款申請還息不還本安排，每次最多12個月。還息不還本期如快將屆滿，借款企業可在相關的申請期內按需要申請續期最長12個月，惟還息不還本的總月數不能超過計劃設定的42個月上限，以上規定會繼續適用於上述還息不還本的延長申請期，即至今年9月底。有需要的借款企業，可在期滿前申請還息不還本，或在其後申請部分還款選項以逐步恢復正常還款，企業應適時聯絡貸款機構商討安排。

金管局在2020年4月，將還息不還本安排推展至所有合資格企業的貸款，相關安排在多次延長後，將於7月底屆滿。去年5月起，金管局為協助有能力企業準備回復正常還款，開始推出恢復兩成和五成還本安排。金管局在5月初披露，正與相關持份者保持溝通，部署計劃7月到期的後續安排，而隨着經濟復蘇，企業選擇部分本金還款的企業數目穩步上升，而合資格企業參與還息不還本的比率，已由初期的16%降至5月初的1%。

相關字詞﹕還息不還本 中小企融資擔保計劃 按揭證券公司 經濟復蘇 中小企 金管局

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