大行憂增長動力有限 維他奶急跌18%

里昂指，維他奶2023財年下半年收入按年跌7%，主要受內地業務急跌拖累。該行分析，維他奶花工夫建立形象，已從公關事件中過渡過來，但相信維他奶2023財年的內地收入較同業弱，顯示維他奶在內地架上不夠顯眼，品牌亦不夠競爭力，惟內地競爭卻非常激烈。里昂批評，雖然維他奶希望增加產品種類等，但以維他奶保守管理作風，或比起同業需時較多。該行提到，維他奶料需做更多市場推廣，支持收入增長，但意味推廣開支升高，故將維他奶展望調低。

指內地競爭力不足 需增推廣開支

里昂看好維他奶新任管理層，相信會致力豐富產品種類及改善營銷渠道，但公司要重返2019至2021財年收入高位，仍需一段時間。維他奶目標2024財年收入及盈利增長加速，里昂料該財年收入按年反彈4.9%至66.5億元，純利有望增長89.4%至約8700萬元，主要靠產品創新及規模擴大。

星展亦發報告，將維他奶12個月目標價由14.4元調低至13.6元，評級為「持有」。星展預料，內地通關將推動維他奶收入增長，料內地因素會為維他奶2024財年、2025財年分別貢獻12%及11%收入增長，至於香港、澳紐等地亦會帶來中單位數增長，總計料2024財年維他奶收入增長8.7%，2025財年增長8.3%，較里昂樂觀。