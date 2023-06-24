新創建新世界中途停牌 涉內幕消息

新創建新百貨逆市大升

截至昨晚本報截稿前，新創建及新世界均未見刋發公告交代。在今次停牌之前，新創建的股價近一年表現回勇，過去一年股價已升9.3%，過去1個月升幅更多達18.72%，在停牌前該股收報7.99元。新創建在過去一段時間持續出售非核心資產，並將焦點放在公路、保險及建築三大業務領域，近期進一步強化在內地公路及物流項目相關收購，例如在去年度購入廣西龍光貴梧高速公路，以及5項位於成都及武漢的5項物流物業。

該系的母公司新世界方面，在執行副主席兼行政總裁鄭志剛領軍下，已在今年2月份交代集團的業績同時，放風預告有「企業行動」，說會檢視集團整個架構及每個業務的價值，透過企業行動釋放不同業務的價值，不過詳情欠奉。新世界及新創建過去數年持續「減磅」出售非核心資產，並致力擴大經常收入，例如透過重建而成的尖沙嘴K11 Musea及其上蓋物業，強化租金收入。反而新百貨在早年獲提私有化不遂後蟄伏至今。昨日該系唯獨沒有停牌的新世界百貨，雖然未有消息跟進，股價跑贏全系，全日升6.8%，高見0.78元。