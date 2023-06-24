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經濟

國泰5月載客142萬 料上半年虧轉盈 客量未恢復疫前一半 對夏季需求樂觀

【明報專訊】國泰航空（0293）公布5月份客、貨運量數據，按年及按月均維持大幅反彈的勢頭，但是客運量暫仍未完全恢復至疫情前同期的一半水平。另外，國泰航空首次確認將扭虧為盈，預計今年上半年將錄得綜合盈利。國泰航空月前公布擬向政府還息時，只表示錄得正現金流。國泰航空股價昨天收報8.31元，逆市升1.47%，創5個月新高。

明報記者 黃志偉

國泰航空5月份載客量按年升約23倍至141.8萬人，按月升2.6%，但僅恢復至疫情前同月296.2萬人約48%（見圖1）；今年載客量首5個月按年升近33倍。上月股東周年大會上，行政總裁林紹波表示有信心今年底可恢復至疫情前七成的水平，並到明年底完全恢復。

股價逆市升1.5％ 創5個月新高

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，客運需求於復活節假期高峰後出現短暫放緩，但在5月底佛誕的長周末假期再次回升，其中出行至日本及泰國最為活躍；經香港樞紐轉機往返內地的需求亦十分殷切。她表示，國泰將逐漸提升運力，增加更多航班前往美國、南亞及日本等受歡迎的目的地，並預料留學生在學期結束後返港將增加客運量，對夏季客運高峰期的需求保持樂觀展望。

將增美國南亞日本等航班

至於貨運方面，貨運量5月份按年升18.8%至10.98萬公噸，按月微升0.4%，恢復至疫情前同月16.8萬公噸的六成；今年貨運量首5個月按年增加28.2%。劉凱詩表示，高科技及新推出消費產品因為庫存量高企，貨運量持續遜於預期，但是電子商貿表現相對活躍，而運送飛機引擎的特別方案需求，亦因為更多客運服務恢復而有所增加。

減持國航錄19億非現金收入

國泰航空由2020年上半年疫情期間的虧損98.6億元，逐漸縮窄至2022年下半年的虧損15.49億元（見圖2），而國泰航空預計今年上半年可錄得綜合盈利，但其中包含因減持中國國際航空A股股份，而產生一筆19億元非現金收入。據彭博分析員表示，國泰因為減少國航2%持股量而獲得19億元的非現金收益，抵消聯營公司約20至25億元的虧損，對於國泰上半年實現綜合盈利並不意外。然而，對比市場普遍預測今年淨利潤為35億港元，在當前高票價環境下顯得太低。分析續指出，今年利潤可能僅受運力限制，而該公司運力提升落後於公布盈利創紀錄的同行。

本月初國泰航空宣布月底償還政府15億優先股的累計遞延股息，並在適當時候贖回優先股。按規定，當國泰付清所拖欠的優先股息後，今年中期業績理論上可恢復派發普通股股息。

相關字詞﹕貨運量 載客量 中期業績 國泰航空

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