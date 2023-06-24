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經濟
香港地產

億京等九展批建4幢商廈 涉177萬呎

【明報專訊】東九龍近年有多個全新商廈項目，近年成為追星勝地之一的九龍灣國際展貿中心，由億京及資本策略（0497）2021年斥逾百億元購入後，已積極進行重建大計，項目今年4月份獲屋宇署批出圖則，項目將建4幢16層高商業物業，全在3層地庫及3層基座之上，總樓面共176.78萬方呎。

新世界鄭氏南區項目批建4幢洋房

屋宇署最新公布，4月共批出20份建築圖則，包括12項住宅及商住發展、2項商業發展、3項工廠及工業發展等，除上述國際展貿中心外，樂風集團尖沙嘴漢口道31至37號，亦獲批建1座21層高商業項目，涉及樓面11.53萬方呎。

住宅方面，不乏豪宅重建項目，新世界（0017）鄭氏家族持有的南區淺水灣道12號項目，2019年批建1座約4.6萬方呎巨無霸大屋，去年「一拆二」，面積維持不變，最新再改動圖則，在樓面面積不變下獲批建4幢洋房.

太古集團（0019）持有的山頂施勳道28號，則批建1座3層高（在1層低層地下之上）獨立屋，涉8143方呎樓面。

永泰等顯和里地批則 涉近9萬呎

此外，永泰地產（0369）及萬科海外投資（1036）去年以7.8638億元投得的沙田顯和里小型住宅官地，項目獲批圖則，將建1座31層高（在1層低層地下之上）商住物業，涉逾8.9萬方呎樓面；會德豐旗下中環士丹頓街47至59號，獲批建1幢23層高（在一層低層地下之上）商住物業，其中住宅樓面涉及3.72萬方呎，另有4870方呎商業樓面，合共約4.2萬方呎樓面；恒地（0012）大坑新村街17A至25號，則批建1座27層高商住大廈，涉及47,738方呎樓面，當中約4.09萬方呎為住宅樓面，另有6836方呎非住宅樓面。

4月7私宅項目動工 涉1261伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，4月份全港共有7個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及1261伙，按月減少4%，仍為近11個月以來次高，今年首4個月累計私宅動工共有3177伙，較去年同期2750伙增16%，為近4年同期最多。

[香港地產]

相關字詞﹕資本策略 億京 顯和里住宅地 淺水灣道12號 施勳道28號 樂風集團 批則 屋宇署 九龍灣國際展貿中心

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