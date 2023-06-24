HENLEY PARK開售前 譽‧港灣4房2750萬沽

持貨11年僅帳升9%

利嘉閣分行經理薛丁武表示，譽．港灣1A座低層A室，實用面積1596方呎，4房雙套連士多房及工人套間隔，享啟德河及體育園景，原業主開價3498萬元，累積減748萬元或21%後，以2750萬元成交，實呎約17,231元，為屋苑2A座一個實用1496方呎高層A室去年5月以2938萬元易手後，屋苑近1年最大額成交。原業主2012年約2520萬元一手買入，持貨約11年，帳面獲利約230萬元，期內升值幅度僅約9%。

淘大兩房573萬沽 5年實蝕逾百萬

另近月市場上不乏老牌屋企蝕讓成交，代理消息指，九龍灣淘大花園B座中層02室，實用390方呎，兩房間隔，最新以約573萬元售出，實呎14,692元。原業主2018年以646萬元購入，現帳面蝕約73萬元或11%，但連使費料實蝕近110萬元或近17%。

此外，中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田市中心6月暫錄約4宗成交，而好運中心本月佔2宗，其中榆林閣高層D單位，實用356方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用呎價14,185元；原業主2020年以524萬元購入，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳面蝕讓19萬元或3.6%，若連使費料實蝕約46萬元或近9%。

加州豪園實呎9699元 今年新低

利嘉閣地產分區經理呂國雄表示，元朗加州豪園安島徑單號屋，實用面積約1495方呎，3房1套間隔，以1450萬元易手，實呎約9,699元，為屋苑本年呎價新低。原業主2010年920萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約530萬元或58%。

將軍澳翠嶺峰中層H室，實用281方呎，1房間隔，以370萬元未補價成交，實呎約13,167元。原業主2018年約247萬元未補價一手買入，持貨5年，帳面獲利123萬元或50%。

[香港地產]