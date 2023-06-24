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經濟
香港地產

弦岸突煞停今首輪開售 4年首見 HENLEY PARK最快今加價加推80伙

【明報專訊】市區單幢新盤戰趨白熱化之際，原定今日首輪開售25伙、莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸，昨晚突然上載新銷售安排，顯示煞停開售相關單位，料為繼2019年7月，何文田單幢盤晟林突然公布停售後，近4年來首個煞停首輪開售的新盤。至於焦點大盤、恒地（0012）以折實均呎2.1萬元首推148伙搶攻的啟德HENLEY PARK，最快今日加價加推約80伙應市。

明報記者 管龍欣

本報曾嘗試聯絡莊士中國相關人士，惟未能取得聯絡。樓花期長約15個月的鴨脷洲弦岸，原本今日首輪推售25伙、實用面積205至317方呎的開放式至1房戶，折實價531.9萬元起，折實均呎逼2.7萬元，為香港仔首批折實均呎最貴的單幢新盤。

弦岸昨日截止認購，市場消息指過去10日來累收約95票，超額近3倍，惟發展商最終公布首批25伙全數停售。

翻查資料，原由內房福晟國際（0627）持有的何文田單幢盤晟林，於2019年7月首輪銷售前亦突然宣布煞停，意味弦岸相信是近4年來，首個於首輪銷售前煞停開售的新盤。此外，新地（0016）何文田太子道西PRINCE CENTRAL，亦曾於2021年3月開價後、上載銷售安排前宣布封盤，至去年5月改以現樓形式發售。

HENLEY PARK特色戶

呎價或逾3萬

至於已屆現樓的啟德HENLEY PARK，今起正式收票。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，首批單位料可迅速沽清，日內推出2號價單，並有條件提價。他又指，2號價單將主力推售低座1房及2房戶，涉約70至80伙，下周公布更多銷售細節。HENLEY PARK昨亦開放花園特色戶予傳媒參觀，兩個花園特色戶為「鏡影」單位（即一左、一右間隔近乎一樣），分別是低座A座G樓A室、B室，實用面積627方呎、花園501方呎，同屬3房1套間隔。林稱，上述兩個特色戶將以招標形式發售，意向呎價料有機會逾3萬元。

傲華4日暫獲近足額認購

其他市區單幢新盤方面，樓花期約23個月的協成行筲箕灣傲華，日前以折實均呎2.3萬元首推50伙後，市場估計，過去4日獲近足額認購。另3個月樓花期的佳明（1271）土瓜灣明雋首推的30伙，過去3日收約60票，超額約1倍。佳明營業及市務總經理馮倩平指，入票人士約半數來自同區，以用家為主。另外，益兆及俊和合作發展的旺角豉油街雋薈，下周四新一輪推售10伙開放式戶，實用面積160至228方呎，包含1伙26樓A室連天台特色戶，實用面積228方呎，折實價656.46萬元，折實呎價2.87萬元。

[香港地產]

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