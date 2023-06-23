明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

二手私宅獲利比率 達86% 重上3月水平

【明報專訊】新盤主導近期樓市，令二手交投市况偏淡，利嘉閣綜合土地註冊處資料顯示，5月全港1925宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記（具體反映4月市况），帳面獲利個案有1655宗，佔比為86%，較4月錄得84.9%，按月上升1.1個百分點，重上今年3月高位。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，按區域劃分，新界表現最理想，為上月獲利成功比率最高分區，獲利佔比86.5%，按月升0.6個百分點；其次為港島，報85.4%，惟按月跌1.9個百分點；至於九龍，錄得85.3%，按月升4.8個百分點。

若按物業價錢劃分，樓價801萬至1000萬元的中價樓，獲利比率最高，錄得89.9%，按月增加2個百分點，涉宗數285宗。

另暑假租務旺季來臨，中原副分區營業經理徐家倫指，大埔白石角嘉熙新錄第5座中層B室租務成交，實用面積249方呎開放式戶，以1.1萬元租出、實呎租金約44元，新租客為內地女生，先付半年租金入市涉約6.6萬元；業主2018年以約477萬元一手購入，享2.8厘租金回報率。

晉環3房呎租53元 料同類新高

美聯高級分區營業經理楊家俊指，黃竹坑站港島南岸晉環，新錄第1A座高層G室租務成交，實用面積840方呎3房連套房戶，以4.48萬元租出、實呎租金逾53元，料創同類單位呎租新高；業主2021年中以約2810.4萬元購入，租金回報率1.9厘。

買賣方面，中原資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山新港城本月至今暫錄約3宗成交，其中B座中層06室，實用面積348方呎兩房戶，以537萬元易手，實呎1.54萬元；原業主2011年以242萬元購入，帳面賺約295萬元或1.2倍。

上 / 下一篇新聞