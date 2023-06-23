明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「麻雀館大王」家族7380萬購砵蘭街舖

【明報專訊】活躍於物業投資市場的「麻雀館大王」石鑑輝家族成員，再出手入市，5月底透過Redcity Co. Limited名義，購入油麻地砵蘭街78至84號幸運大廈地下A舖及B舖，面積2134方呎、連1646方呎閣樓，即總面積共約3780方呎，以最新購入價7380萬元計、呎價逾1.95萬元。

「舖王」家族沽貨帳蝕13%

資料顯示，上述物業原業主為已故「舖王」鄧成波的家族成員，於2017年8月以8500萬元購入，持貨近6年，意味鄧氏家族帳面蝕1120萬元，蝕幅約13%。另一方面，有銀行繼續沽售手持的非核心物業；資料顯示，柴灣高威閣低層地下82、83、85及86號地舖，總面積約為1629方呎，在本月初以1820萬元易手、呎價約1.12萬元，新買家為粵海廣南（集團）有限公司（1203）。

富邦銀行1820萬沽柴灣舖

資料顯示，上述商舖原由港基國際銀行於1997年6月以2025.6萬購入，該銀行在2004年被富邦銀行收購，即物業在26年間，帳面貶值逾205萬元或約一成。

翻查資料，富邦銀行近年接連出售最少4個手持物業，包括長沙灣青山道地舖、屯門啟民徑商舖、堅尼地城士美菲路商舖，以及上述新近沽出的高威閣地舖，估計套現金額逾1.77億元；當中以去年9月沽出的物業較貴重，當時以7200萬元，沽出屯門啟民徑15號美恒樓地下11號商鋪，面積約1000方呎、折合呎價7.2萬元，新買家為大眾銀行（香港）。

上 / 下一篇新聞