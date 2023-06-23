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經濟

香港地產

HENLEY PARK首日錄逾8000人睇樓

【明報專訊】雖然昨日端午節假期未有焦點新盤開展大型銷售，但恒地（0012）旗下啟德現樓HENLEY PARK，日前公布以折實均呎2.1萬元首推148伙、成HENLEY系列歷來首推最平價位後，隨即吸引市場注意；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目昨天正式對外開放啟德的現樓示範單位，全日錄逾8000人次參觀，反應理想。林達民表示，對HENLEY PARK銷情相當有信心。

至於市區新盤戰另一個參戰樓盤，協成行旗下筲箕灣東大街傲華，日前以折實均呎2.3萬元首推50伙、以開放式戶折實入場價近479萬元作招徠後，設於鰂魚涌的示範單位，過去3日累積錄得500人次參觀，參觀人士以港島東居民、分支家庭等為主。

端午節假一手成交逾10宗 NOVO佔5伙

綜合市場資訊，6月至今整體一手新盤成交暫累積錄得約560宗，昨天端午節假期僅以餘貨撐場，市場整體只售逾10個單位，其中新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期沽約5伙，算是銷情最佳；恒地系紅磡必嘉坊‧迎匯、港島東THE Holborn，合共售出2伙。

華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一•天海，售出第1B座17樓E室、1房開放式廚房間隔，實用面積364方呎，成交價896.8萬元，實呎2.46萬元。瑜一系列今年3月開售以來累沽約418伙，吸金總額逾70億元。

珀爵洋房買家撻大訂 料失352萬

另據本報統計，6月至今主要新盤暫時累積錄得約8宗取消交易或撻訂個案，其中遠展（0035）旗下元朗洪水橋珀爵，於2021年10月售出的19號洋房，實用面積2303方呎連107方呎花園，當時成交價為3518.984萬元、實呎1.528萬元，買家當時獲1088日即約3年長成交期，及可提前入住，惟買家新近取消交易，料已撻大訂，估計遭沒收約10%訂金，即涉約352萬元。

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