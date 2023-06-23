洪水橋擬放寬地積比 建2.68萬伙住宅

申請今有望獲開綠燈通過

據規劃署文件顯示，署方認為申請人已就交通、環境、排污等作出評估，另輕微放寬地積比率，能夠增加住宅單位供應數目，與政府增加房屋供應（公營房屋及私宅）政策相符，故不反對申請，料今日可通過有關申請。

資料顯示，土地工程拓展署申請就洪水橋內、11幅屬「住宅（甲類）」的土地，主要是作高密度住宅發展，申請略為放寬9幅公營房屋用地、兩幅私營房屋用地的發展密度；有關土地在擬議中的港鐵洪水橋站兩旁，除住宅外，亦包括社會福利設施，以及在公營房屋發展的非住用平台，提供商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構等。

料增5210伙供應 公營房屋為主

至於申請放寬地積比的9幅公營房屋用地，最高地積比率限制，建議由5.5或6倍，提高至6.8倍，擬建24,267伙，即佔總體供應26,862伙約90%；另兩幅私營房屋用地的最高地積比率，建議由6倍增加至6.5倍，擬建2595伙，即佔約10%。若落實放寬地積比率，預計將額外增加約5210個房屋供應（包括4970個公營及240伙私營房屋）；另申請人指，擬議方案應對全港房屋供應不足問題，與鄰近環境亦配合。