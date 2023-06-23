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經濟
2023年6月23日星期五
植耀輝 焦點股
投資策略
梁兆基：旅客消費貿易有變 恐礙港 內地客爆買不再 區域化貿易漸取代全球化
疫後員工追求平衡生活超預期
下月底第二次退休 暫無意再任全職工作
英倫銀行重手加息半厘 超預期
人民幣佔全球交易量2.54％ 歷來第三高
港人出遊熱持續鍾情日本 Expedia教路愈早訂愈平
Keep來港上市過關 有望成運動科技股頭炮
日股兩連升結束 高盛料今秋展升浪
傳環球新材洽購默克顏料業務
張兆聰：東瀛遊業績復蘇 股價吸引可留意
植耀輝：藥明生物急跌宜先忍手
葉創成：中美關係未改善 增定存港元貨幣基金
技術取勝：聯通短線或下試4.9元
盧駿匡：分析後市 善用支持阻力位及RSI
劉思明：領漲主題股回吐 電動車較硬淨
周顯：息口不變 細發展商爆煲潮難免
譚新強：日本不再迷失？
湯文亮：銀主盤敢收唔敢賣 怕影響信譽
新世界相關人士7億購甘道屋地 料可建5920呎豪宅 每呎樓面地價近12萬
古洞北換地申請新增長實一宗
洪水橋擬放寬地積比 建2.68萬伙住宅
HENLEY PARK首日錄逾8000人睇樓
「麻雀館大王」家族7380萬購砵蘭街舖
二手私宅獲利比率 達86% 重上3月水平
植耀輝：藥明生物急跌宜先忍手
【明報專訊】雖然近日天氣相當反覆，但似乎無阻大家看「黃鴨」（Rubber Duck）之雅興。筆者卻想到另一個有趣問題，究竟現在小朋友/大人鍾意玩什麼玩具呢？
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梁兆基：旅客消費貿易有變 恐礙港 內地客爆買不再 區域化貿易漸取代全球化
疫後員工追求平衡生活超預期
下月底第二次退休 暫無意再任全職工作
英倫銀行重手加息半厘 超預期
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葉創成：中美關係未改善 增定存港元貨幣基金
技術取勝：聯通短線或下試4.9元
盧駿匡：分析後市 善用支持阻力位及RSI
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