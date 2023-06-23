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經濟

傳環球新材洽購默克顏料業務

【明報專訊】彭博引述知情人士指，內地顏料生產商環球新材國際（6616）正在商討收購德國默克集團（Merck KGaA）旗下顏料業務的可能性，又指默克顏料子公司的估值可能在接近10億歐元（11億美元），而環球新材已就默克子公司發出了具有約束力的出價，並正就潛在收購商討融資。

估值或近11億美元

早在去年11月已傳出默克集團已與投行高盛重新簽訂委託協議，委託對方以10.3億美元出售其顏料業務。其後在今年4月，默克集團的出售計劃引來包括德國Altana、奧地利Heubach，以及一些中國顏料製造商及財務投資者的興趣。

今次報道引述知情人士指，在本港上市、以七色珠光為品牌銷售顏料的環球新材，已就默克子公司發出了具有約束力的出價。公司正就潛在收購商討融資選項。默克顏料子公司的估值可能在接近10億歐元（11億美元）。

知情人士透露，環球新材與默克集團的磋商仍在進行，各方不一定會達成協議。其他競購方也對該業務表達了興趣。

默克集團一位發言人不予置評。環球新材國際亦暫未回覆置評請求。

在今年1月環球新材斥近4.657億元人民幣（約5.316億港元），收購在韓國從事珠光顏料的生產及銷售的CQV。環球新材目前市值52.31億元，截至去年底手頭現金有21億元。

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