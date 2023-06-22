明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

3900萬沽上環單位 羅守輝料帳蝕三成

【明報專訊】疫情後商廈身價跌，有資深投資者蝕沽商廈單位，其中裕泰興家族羅守輝或有關人士，新近以3900萬元，售出上環信德中心招商局大廈兩個單位，料帳面蝕1568萬元或29%，物業由惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海購入。

上述信德中心招商局大廈中低層12、13室，總面積2114方呎，上月底以3900萬元售出，呎價約18,448元，新買家為CHEAH CHENG HYE，即謝清海的英文名字。

翻查資料羅守輝於2019年10月，以2618萬元購入上述13室，再以公司股份轉讓方式（俗稱買殼）購入毗鄰12室，當時有指作價2850萬元，合共即約5468萬元，若以上述最新成交價比較，羅守輝持貨3年多，帳面蝕1568萬元或29%。

太古城車位最多八折限時優惠

另外，太古地產（1972）發言人表示，該公司就鰂魚涌龍頭屋苑太古城100個車位，推出特別優惠，買家購買指定私家車車位，或套裝私家車車位，分別可獲八五折、八折優惠，集團亦會為買家提供3年、每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，並會在繳付車位售價餘額時一筆過扣減，惟買家須於今年7月31日或之前購入車位，才享以上優惠。

太古地產續稱，出售非核心資產是公司發展策略，所得資金將投資於發展核心業務，以推動公司長遠增長。

相關字詞﹕車位 太古城 太古地產 商廈蝕讓 招商局大廈 信德中心 羅守輝 謝清海

上 / 下一篇新聞