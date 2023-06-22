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經濟

香港地產

南源洋房2.5億沽 13年升值25%

【明報專訊】今年初本港與內地通關後，二手大額豪宅成交頻繁，其中港島南區壽山村道南源一幢洋房，實用面積3680方呎，為5房間隔、另連603方呎平台、572方呎天台，新近以2.5億元易手，實呎67,935元，成交價、呎價料均創屋苑新高。

資料顯示，上述原業主2010年透過公司名義以2億元購入，持貨13年，現帳面獲利5000萬元，期內賺幅25%。

MOUNT PARKER RESIDENCES 4房帳蝕5%

不過，部分新晉豪宅物業再錄蝕讓個案。資料顯示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES低層E室，實用面積1782方呎，4房雙套間隔，以約4080萬元售出，實呎22,896元，原業主2014年以約4293萬元一手購入，帳面蝕213萬元或約5%；雖然原業主當年購入時，至少須付樓價8.5%雙倍印花稅，惟由於當年發展商有為買家提供現金回贈，故未能計算實際蝕讓金額。

大型屋苑交投方面，中原分區營業經理黃國強表示，青衣區不少二手業主繼續增加議價空間吸客，藍澄灣第5座中層E室3房戶，實用面積690方呎，原業主去年2月叫價920萬元，最終減至769萬元沽出，實呎11,145元，累積減價151萬元或16%。

上述物業原業主2011年以450萬元購入，持貨12年，帳面獲利319萬元或71%。

沙田市中心40宗租賃成交 按月倍增

另一方面，踏入暑期租賃旺季，沙田市中心一帶本月至今，已錄逾40宗住宅租務成交，對比上月同期上升超過1倍。

美聯物業助理營業董事子陳國良指出，偉華中心第2座低層A室，實用面積358方呎兩房戶，以1.44萬元獲兩名內地生即睇即租，並先付一年租金涉逾17萬元，實呎租金約40元；業主2023年以403萬元購入，享租金回報率4.3厘。

他續稱，沙田中心東寧大廈高層D室，實用面積378方呎兩房戶，亦以1.55萬元獲3名內地生即睇即租，同樣先付一年租金涉18.6萬元，實呎租金41元；業主2010年以272.8萬元購入，享租金回報率6.8厘。

相關字詞﹕藍澄灣 沙田中心 沙田偉華中心 內地生租樓 豪宅成交 南源

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