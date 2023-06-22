明雋首推30伙 折實均呎1.85萬

明雋入場單位為5樓D室，實用面積231方呎開放式戶，折實價378.56萬元，折實實呎16,388元，即日開放設於尖沙嘴的示範單位，並同步收票。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，首推30伙中有24伙折實價低於500萬元，預計次輪銷售將進一步調整價格。

可留意是，明雋折實入場費，料為九龍一年來最低，而去年6月推售的深水埗佳悅，曾以折實入場價345.9萬元作招徠。

EIGHT STAR STREET

新增5%限時折扣

此外，太古地產（1972）旗下已屆現樓的灣仔EIGHT STAR STREET，昨加推2號價單涉3伙（其中2伙為複式戶），而買家在6月25日至7月31日期間購買上述22樓A室（實用913方呎）、23樓和25樓A室（實用1198方呎，連平台和天台），以及23樓和25樓B室（實用980方呎），可享5%限時折扣（之前價單提供的限時折扣為3%），折實售價4600萬至7068萬元，3伙折實均價54,248元。

項目2021年開售至今累沽32伙，套現6.86億元，平均實呎3.89萬元。

大學閣售3房連套 實呎5.17萬

另華懋旗下港島西半山現樓大學閣，昨以招標形式售出第1座12樓A室，實用面積1584方呎、3房連套間隔，成交價8200萬元（不連車位），實呎約51,768元。項目2021年開售至今累售23伙、套現約18.7億元。

綜合市場資訊，6月至今整體一手新盤成交累積沽出約550伙。