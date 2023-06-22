明雋首推30伙 折實均呎1.85萬

【明報專訊】市區單幢新盤戰白熱化、佳明（1271）旗下樓花期約3個月的土瓜灣明雋首推30伙，涵蓋16伙開放式戶、14伙1房戶，實用面積231至260方呎，價單定價473.2萬至676.5萬元，提供最高折扣20%，折實價約378.56萬至541.2萬元，折實實呎16,388至20,815元，整批折實均呎18,526元，與同區二手呎價相若，整批折實價總市值逾1.4億元。
明雋入場單位為5樓D室，實用面積231方呎開放式戶，折實價378.56萬元，折實實呎16,388元，即日開放設於尖沙嘴的示範單位，並同步收票。
佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，首推30伙中有24伙折實價低於500萬元，預計次輪銷售將進一步調整價格。
可留意是，明雋折實入場費，料為九龍一年來最低，而去年6月推售的深水埗佳悅，曾以折實入場價345.9萬元作招徠。
EIGHT STAR STREET
新增5%限時折扣
此外，太古地產（1972）旗下已屆現樓的灣仔EIGHT STAR STREET，昨加推2號價單涉3伙（其中2伙為複式戶），而買家在6月25日至7月31日期間購買上述22樓A室（實用913方呎）、23樓和25樓A室（實用1198方呎，連平台和天台），以及23樓和25樓B室（實用980方呎），可享5%限時折扣（之前價單提供的限時折扣為3%），折實售價4600萬至7068萬元，3伙折實均價54,248元。
項目2021年開售至今累沽32伙，套現6.86億元，平均實呎3.89萬元。
大學閣售3房連套 實呎5.17萬
另華懋旗下港島西半山現樓大學閣，昨以招標形式售出第1座12樓A室，實用面積1584方呎、3房連套間隔，成交價8200萬元（不連車位），實呎約51,768元。項目2021年開售至今累售23伙、套現約18.7億元。
綜合市場資訊，6月至今整體一手新盤成交累積沽出約550伙。