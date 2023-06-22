恒地5年前斥160億 向海航購啟德兩地

HENLEY PARK所在之地盤，原為啟德第1L區3號官地，原由海航系於2016年以逾54.1億元投得，以可建樓面約39.8萬方呎計，每方呎樓面價約1.36萬元，當年成為市場熱話；另海航系2016年亦以88.37億元，投得啟德第1K區3號官地，每方呎樓面價約1.35萬元。

HENLEY特色戶呎售6.1萬 啟德私宅最高

及後海航系陷財困，恒地於2018年以近160億元購入上述兩幅景觀較佳之地皮，包括今次HENLEY PARK，以及THE HENLEY I、II、III所在的第1K區3號官地地皮，以兩地皮可建總樓面106.3萬方呎計，每方呎樓面地價為1.5萬元。

另可留意是，THE HENLEY I第2座40樓實用面積1350方呎A室特色戶，2021年以8354.88萬元售出，實呎61,888元，至今仍然為啟德區私宅最高呎價。