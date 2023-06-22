HENLEY PARK折實均呎2.1萬 系列最平 首批148伙沒有向體育園單位 開放戶518萬起

明報記者 容婌維

被恒地形容為屬「THE HENLEY升級版」的HENLEY PARK，首批折實均呎水平，較自2021年起推售的THE HENLEY I、II、III 共3期的首批折實均呎，分別低約13%至25%，成HENLEY系列首批折實均呎最低紀錄。

料周末起收票 開放現樓示範單位

恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，是次定價為「唔憂價」；他解釋，今批單位以低座單位、高座向內園單位為主，未有推出向啟德體育園的優質景觀單位，所以均呎較低，項目最快周末收票、開放現樓示範單位。

HENLEY PARK首批148伙，實用面積250至649方呎、屬開放式至3房間隔，價單定價575.8萬至1604.8萬元、價單呎價21,756至25,485元，發展商是次提供10款付款計劃（由於已屆現樓，所以未有提供建築期付款），當中即供最高直減折扣10%，比THE HENLEY 以樓花形式推售時提供的最高5%折扣為多；今批折實售價518.22萬至1444.32萬元，折實呎價19,580至22,937元。

恒地早前聲稱，希望先集中推售低座的80伙，惟首張價單低座單的比例僅佔32伙或22%；林達民表示，視乎收票情况決定首輪推售的單位組合，至於高座向體育園的優質景觀單位，現時傾向惜售，有機會待啟德體育園竣工後、約明年下半年才推出。

分析：具競爭力價錢推盤吸引注意

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，今年首季樓價升幅，仍未能收復去年全年跌逾15%的失地，發展商現時開價，亦需按市况調整，所以不能直接與過去「市旺」時比較。陳認為，發展商已「計晒數」，希望以具市場競爭力價錢推盤，以吸引市場注意，料日後將逐步按市况加價。

天瀧沽3伙低座單位涉8993萬

另恒地等六大發展商合作發展的啟德跑道區天瀧，新錄3伙低座單位成交，招標售出低座Harbour Mansion的3樓A、B、C室，成交價2680.21萬至3397.46萬元，涉成交總金額逾8993萬元，市場估計由同一組買家購入。