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經濟
國際金融

孫正義預告軟銀投資將「轉守為攻」 冀帶領AI革命

【明報專訊】日本軟銀集團（日：9984）創辦人孫正義昨在年度股東大會表示，對人工智能（AI）技術的發展感到興奮，並預告軟銀的投資立場將「轉守為攻」，希望帶領AI革命。環球主要央行加息，令軟銀的科技投資面臨逆風。軟銀為此採取防守策略，基本上暫停新投資，並沽出幾乎全部阿里巴巴（9988；美：BABA）持股抵消投資虧損。在截至3月底的財年，軟銀旗下願景基金部門虧損320億美元，是歷來最嚴重的年度虧損。不過，隨着AI產業掀起投資熱，軟銀又準備在AI領域大展拳腳。軟銀股價昨收報6937日圓，升3.7%。

65歲的孫正義稱：「我們在防守方面做得夠多了，我覺得反攻的時機快到。」這是孫正義自去年11月以來，首次向投資者發表重要講話。他說，軟銀集團經歷過「休眠狀態」，現在有足夠資金再次投資。截至3月底，軟銀的流動資產（包括現金、現金等價物及未提取的信用額度）增至5.1萬億日圓（約2810億港元），去年同期為2.9萬億日圓。

軟銀截至3月底流動資產2810億

孫正義稱，投資了一些自己認為會在AI領域取得成功的公司，儘管過往也有失敗的投資，但他相信其投資組合有足夠多的成功機會，只要在大量熱門企業中「選中一兩家，已能本利歸還。我想自己至少押中幾家……我覺得這足夠了」。

他又認為，軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）正是AI行業的核心。安謀準備今年稍後在紐約首次公開募股（IPO），集資額可能達100億美元，有望成為今年最大規模的IPO。市場人士指出，現在可以明白，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）此前打算以400億美元收購安謀的動機，它顯然是想擁有晶片架構，但最終未能獲監管機構放行。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕人工智能（AI） 阿里巴巴 願景基金（Vision Fund） 孫正義 軟銀集團（SoftBank） 安謀（Arm）

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