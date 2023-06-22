明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

鮑威爾重申年底前再加息 將按未來數據 逐次會議判斷

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾昨晚就貨幣政策向眾議院金融服務委員會作證，表明上周的議息會議只是暫停減息，「幾乎所有美聯儲官員都預計，今年底前進一步加息是合適的」，預示加息仍會持續，即使遏抑通脹的措施，可能會在一段時間內使美國經濟下滑至長期趨勢以下，並使勞動力市場轉弱。至於進一步加息的時機，他重申將按未來的數據，以及其對經濟及通脹前景的影響等，在逐次會議判斷。

鮑威爾形容，目前距離達成2%的通脹目標「仍然遙遠」，不過加息步伐正在放緩，「就像你接近目的地時把車子放慢速度一樣」。他說，上周不加息的決定，是此前「收緊過程的延續」，考慮到此前的加息幅度和速度，上周按兵不動可以讓美聯儲評估更多信息。

指離2%通脹目標仍遠 惟加息步伐放緩

彭博社指出，鮑威爾的言論打擊市場對美聯儲即將結束緊縮周期的押注。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚數據顯示，交易員繼續押注7月有接近八成概率加息0.25厘，將聯邦基金利率上調至介乎5.25厘至5.5厘，然後直至12月，聯邦基金利率仍有逾六成概率，維持在此水平或以上。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.7厘，而美國10年期國債孳息率逼近3.8厘。美股三大指數午夜前個別發展，納指跌逾1%。被視為經濟晴雨表的美國聯邦快遞（FedEx）（美：FDX）給出遜於預期的指引，股價早段跌逾1%。

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）指出，鮑威爾的主要信息，是美聯儲傾向維持不減息的描述。

鮑威爾昨重申，美聯儲制定貨幣政策時，將考慮持續加息的緊縮效應、貨幣政策影響的滯後性，以及經濟和金融市場的狀况。他的證辭很大程度呼應其上周在議息會議後的新聞發布會內容。他當時表示，在經歷40年來最激進的加息步伐，以及近期地區銀行倒閉，美聯儲認為放慢加息步伐是適當的，但大多數官員預計，仍需加息遏抑通脹。

英上月CPI維持8.7% 加息預期轉強

最新公布的英國通脹持續高企，5月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持在8.7%，高於分析師預期。剔除波動較大的能源及食品價格，5月核心CPI按年升幅達7.1%，是1992年3月以來最高，為英倫銀行加息增添壓力。市場人士押注，英倫銀行在周四會議加息半厘的概率達五成。貨幣市場定價已完全反映英倫銀行到12月的關鍵利率將達到6厘，現水平為4.5厘。市場恐持續加息打擊經濟，英鎊兌美元回落至1.273。

市場對英國加息預期轉強，英國兩年期國債孳息率本周升穿5厘，是2008年以來最高。英國兩年期固定按揭利率平均升至6厘以上，接近2022年底達到的14年高位。英國財相侯俊偉將於周五與英國主要銀行代表會議，商討協助業主。但他表明政府不會向貸款者提供一攬子財政援助，以免令高通脹持續。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕通脹 英國 債息 美股 加息預期 鮑威爾（Jerome Powell） 美聯儲

上 / 下一篇新聞