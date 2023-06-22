鮑威爾重申年底前再加息 將按未來數據 逐次會議判斷

鮑威爾形容，目前距離達成2%的通脹目標「仍然遙遠」，不過加息步伐正在放緩，「就像你接近目的地時把車子放慢速度一樣」。他說，上周不加息的決定，是此前「收緊過程的延續」，考慮到此前的加息幅度和速度，上周按兵不動可以讓美聯儲評估更多信息。

指離2%通脹目標仍遠 惟加息步伐放緩

彭博社指出，鮑威爾的言論打擊市場對美聯儲即將結束緊縮周期的押注。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚數據顯示，交易員繼續押注7月有接近八成概率加息0.25厘，將聯邦基金利率上調至介乎5.25厘至5.5厘，然後直至12月，聯邦基金利率仍有逾六成概率，維持在此水平或以上。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.7厘，而美國10年期國債孳息率逼近3.8厘。美股三大指數午夜前個別發展，納指跌逾1%。被視為經濟晴雨表的美國聯邦快遞（FedEx）（美：FDX）給出遜於預期的指引，股價早段跌逾1%。

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）指出，鮑威爾的主要信息，是美聯儲傾向維持不減息的描述。

鮑威爾昨重申，美聯儲制定貨幣政策時，將考慮持續加息的緊縮效應、貨幣政策影響的滯後性，以及經濟和金融市場的狀况。他的證辭很大程度呼應其上周在議息會議後的新聞發布會內容。他當時表示，在經歷40年來最激進的加息步伐，以及近期地區銀行倒閉，美聯儲認為放慢加息步伐是適當的，但大多數官員預計，仍需加息遏抑通脹。

英上月CPI維持8.7% 加息預期轉強

最新公布的英國通脹持續高企，5月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持在8.7%，高於分析師預期。剔除波動較大的能源及食品價格，5月核心CPI按年升幅達7.1%，是1992年3月以來最高，為英倫銀行加息增添壓力。市場人士押注，英倫銀行在周四會議加息半厘的概率達五成。貨幣市場定價已完全反映英倫銀行到12月的關鍵利率將達到6厘，現水平為4.5厘。市場恐持續加息打擊經濟，英鎊兌美元回落至1.273。

市場對英國加息預期轉強，英國兩年期國債孳息率本周升穿5厘，是2008年以來最高。英國兩年期固定按揭利率平均升至6厘以上，接近2022年底達到的14年高位。英國財相侯俊偉將於周五與英國主要銀行代表會議，商討協助業主。但他表明政府不會向貸款者提供一攬子財政援助，以免令高通脹持續。

（綜合報道）

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