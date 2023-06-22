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經濟

新能源車購置稅減免延至2027年

【明報專訊】國家財政部、稅務總局及工信部於周三（21日）聯合公布，將延續新能源車購置稅減免政策至2027年。

按公布，對在2024年1月起至2025年12月底止期間購置的新能源汽車，免徵車輛購置稅，其中每輛免稅額最多3萬元（人民幣，下同）；在2026年1月起至2027年12月底止期間購置的，減半徵收車輛購置稅，其中每輛車減稅額最多1.5萬元。

財政部副部長許宏才在政策吹風會上表示，初步估算，延長新能源汽車購置稅減免政策，2024至2027年減免車輛購置稅規模總額將達5200億元。他又稱，根據2022年數據測算，30萬元及以下新能源乘用車的產量約佔總產量87%，所以設定該購置稅減免限額對於消費者和市場總體影響不大。另外，高價位車型在智能化方面較領先，認為需要保持一定的減免稅額予以支援，故沒有完全取消高價位車型享受優惠政策的資格。

料2023年免稅額逾1150億

為支持新能源汽車產業發展，內地自2014年起對購置新能源汽車免徵車輛購置稅，並於2017年、2020年、2022年三次將該政策延續至2023年12月31日。截至2022年底，該政策累計免稅規模逾2000億元，預計2023年免稅額將逾1150億元。

另外，新能源汽車股表現向好，小鵬（9868）收報43.5元，升2.23%；獲阿布扎比政府入股的蔚來（9866）收報73.35元，升3.97%；理想（2015）收報136.2元，升2.18%。

相關字詞﹕新能源車 財政部

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