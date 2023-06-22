大行認同高層變動 阿里巴巴隨大市挫4％

摩通指張勇辭CEO 免利益衝突

摩通報告指出，張勇未來職務變化，將改以阿里雲股份作為其股份報酬，認為職務變化反映張勇對阿里雲增長潛力的強烈認可。由企業治理角度出發，當阿里雲成為獨立公司後，張勇同時擔任阿里及雲業務主席及CEO，有機會帶來潛在利益衝突，因此變動是一個正面措施。

該行預計，蔡崇信的角色或更集中在集團級的戰略評估及資源分配，亦有機會在資本管理上發揮更大作用；吳泳銘或會更關注內部配置，同時為集團尋找新增長機會，加上其技術背景強勁，擔任CEO將有助阿里在新興技術領域尋找新增長點。

瑞銀稱對企業管治有正面作用

瑞銀報告亦稱，新任命對集團企業管治正面，亦是過去投資者對集團的要求之一，相信變動不影響淘寶戰略或資本回報計劃，因國內數字商業板塊總裁戴珊，已制訂投資於內容和價值導向商品計劃。該行又指出，蔡崇信過去擔任首席財務官而為投資者熟知，他亦可從資金回報角度了解投資者追求的內容。該行預計，未來數年淘寶及天貓的利潤率可能會持平而非下跌，其他業務整體虧損應會收窄，給予阿里美股目標價110美元及「買入」投資評級。