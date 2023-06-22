藥明生物預告增長放緩 股價兩日瀉兩成

藥明周二股價急瀉17%，當日公司未有就股價異動發出任何通告。不過，根據昨天通告公布有關投資者日的內容，集團手頭新項目數目為25個，與過去兩年的40個及50個分別減少37%及50%；今年全年目標80個，亦較去年全年目標120個少33%。由於上半年收入增長及新項目遜於預期引發市場憂慮，投資者拋售情緒高漲，令藥明股價連續兩日下跌，昨收報37.75元跌2.58%，兩日累計跌幅達19.6%。集團重申年內25個新項目，均為III期臨牀開發和商業化生產項目，預計項目簽後的第一年收入可相當於臨牀前開發項目的5至10倍。

瑞銀：往績良好 市場反應過度

瑞銀發表報告，認為市場反應過度，基於以往良好的業績紀錄，以及注重於藥物開發、研發的委託開發暨製造服務（CDMO）性質，相信藥明生物今年收入增長三成的目標應大體能實現，但因觀察到全球生物製藥融資力度疲軟，影響其公司的資金流入及管理，因此對於藥明於2024至2025年增長三成的目標則有保留。瑞銀將藥明生物目標價由74元下調至68元，仍然維持「買入」評級。