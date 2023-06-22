人民幣曾跌近7.2 美銀估9月見7.4

美元晚上升勢收窄，人民幣離岸價收復7.2水平，截至晚上9時報7.1899，下跌77點子（1元等於1萬點子），在岸價報7.1868，下跌54點子。彭博社引述交易員稱，在岸人民幣已跌至10多年來僅次於去年的最弱水平，因此銀行客戶近期積極問價結售所持外匯轉回人民幣，支持人民幣匯價。

成新興市場套息交易融資貨幣

《上海證券報》昨日報道引述浙商證券首席經濟學家李超表示，預計下半年仍有可能降準和減息，美國聯儲局或在第四季進入減息周期，收窄中美基本因素和貨幣政策差距，為內地貨幣政策寬鬆進一步打開空間。《人民日報》屬下《證券時報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，年內仍存在繼續減息和降準的可能，不需要一次過把全部子彈打光。

美銀發表報告，人民幣今年底預測由6.75下調至7.2，並於9月低見7.4，因為內地經濟增長令人失望，人行實施溫和的寬鬆政策。目前鑑於人民幣遠期點已深陷負值區域，美聯儲又上修加息預期，作為新興市場套息交易的融資貨幣，沽空人民幣對市場愈趨吸引。人民幣中間價報7.1795，較周二升1點子，市場預測中間價為7.1774，與實際中間價高21點子，反映人行沒有以逆周期因子大幅上調中間價定價。