人民幣曾跌近7.2 美銀估9月見7.4

【明報專訊】內地下調貸款基準利率0.1厘後，昨日官媒繼續吹風引述經濟學家預期下半年仍有可能減息和降低存款準備金率，人民幣連續第4日下跌。離岸人民幣昨日中午曾經跌穿7.2，見7.2035的約7個月新低（見圖），在岸人民幣也曾跌近7.2關口的7.1982，大行繼續下調人民幣匯率預期，其中美銀預期至9月底將見7.4，即2007年11月以來低位。
美元晚上升勢收窄，人民幣離岸價收復7.2水平，截至晚上9時報7.1899，下跌77點子（1元等於1萬點子），在岸價報7.1868，下跌54點子。彭博社引述交易員稱，在岸人民幣已跌至10多年來僅次於去年的最弱水平，因此銀行客戶近期積極問價結售所持外匯轉回人民幣，支持人民幣匯價。
成新興市場套息交易融資貨幣
《上海證券報》昨日報道引述浙商證券首席經濟學家李超表示，預計下半年仍有可能降準和減息，美國聯儲局或在第四季進入減息周期，收窄中美基本因素和貨幣政策差距，為內地貨幣政策寬鬆進一步打開空間。《人民日報》屬下《證券時報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，年內仍存在繼續減息和降準的可能，不需要一次過把全部子彈打光。
美銀發表報告，人民幣今年底預測由6.75下調至7.2，並於9月低見7.4，因為內地經濟增長令人失望，人行實施溫和的寬鬆政策。目前鑑於人民幣遠期點已深陷負值區域，美聯儲又上修加息預期，作為新興市場套息交易的融資貨幣，沽空人民幣對市場愈趨吸引。人民幣中間價報7.1795，較周二升1點子，市場預測中間價為7.1774，與實際中間價高21點子，反映人行沒有以逆周期因子大幅上調中間價定價。