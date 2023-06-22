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經濟

科網拖累恒指跌388點 3日蒸發822點

【明報專訊】人民幣離岸價跌穿7.2水平，見近7個月低位，加上內地刺激經濟措施力度不及預期，港股於端午節假前無利好消息下繼續尋底，科網、內需股持續弱勢，恒指全日跌388點，收報19,218點，守住20天平均線（見圖），連續3日回吐累跌822點，昨大市成交981億元，連續兩日不足千億元，北水亦第二日淨流出。市場人士認為，雖然大市三連跌逾800點，但其實只是返回上周水平，整體氣氛不算太差，短期關鍵要看19,000點能否守穩。

隔晚美股走軟，恒指低開301點後跌幅一度收窄至229點，但離岸人民幣走弱，最低貶234點子，見近7個月低位，拖累港股跌最多跌432點，最終收市跌388點或2%，失守250天平均線；國指收報6505點，跌2.2%；科指失守4000點，收報3961點，挫2.8%。北水淨流出32.63億元，較上日多出一成，南水北上合計淨流出6.41億元人民幣。

藍籌股整體受壓，當中大型科網股領跌，高層出現變動的阿里巴巴（9988）挫4.1%，遭北水淨沽3.93億元的騰訊（0700）跌2.7%，美團（3690）亦跌3.6%，京東（9618）更跌4.7%，小米（1810）挫3%，單是「ATMJX」已拖低恒指184點。內地刺激經濟措施暫未見驚喜，Nike遭大行睇淡前景，內地體育股走弱，李寧（2331）跌5.4%，安踏（2020）挫5.5%，申洲（2313）則跌4.3%。外電報道，中手游（0302）遭嗶哩嗶哩（9626）減持，中手游急瀉17%，嗶哩嗶哩亦挫7.4 %。

分析： 短期看19000能否守穩

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，昨日跌市主要因為人民幣下跌，拖累A股，以及內地股市將休市兩天令氣氛轉弱所致，市場之前炒作美國國務卿訪華及內地出台一系列刺激經濟的措施，其中訪華已完結兼無好消息公布，所謂刺激經濟的措施只是一些早已預期或舊酒新瓶的措施，未如早前外電報道有「組合拳」措施出現。

不過，他指出，大市由低位18,000點彈上20,000點，再回落至19,200點，累計反彈仍有50%以上，整體上不算太差，加上附近的牛熊證重貨區已「清場」，短期要看19,000點能守穩，穿了便要向18,000點進發，但他看好守穩19,000點之上機會較高。

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