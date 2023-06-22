保監局兩大部門主管罕同離任

保監局執董將只餘張雲正

保監局表示，當局設有一套人力資源管理機制，範圍包括高層管理人員的更替安排，務求由具能力和經驗的人士出任相關職位。在員工休假或職位出缺期間，保監局會安排合適人員處理相關職務，以確保局方如常運作及履行法定職能。昨日保監局向保險公司和代理發出的通知，副總監（長期業務）呂愈國將署任許美瑩的職務。

據了解，林瑞江去年已決定不續約，而許美瑩則是較近期通知不續任。保監局董事局的執行董事，將只餘下行政總監張雲正，對於兩大部門主管同時離任會否影響監管和行業發展，立法會保險界議員陳健波認為，重要政策如大灣區保險服務中心，已上升至財庫局的層級，張雲正和局長許正宇都有參與相關工作，因此不會有重要影響。至於其他監管工作，平常也有其下屬一同跟進，保監局已有既定制度，不會因個別高層離任而有政策改變。

陳健波料不會有重大影響

陳健波又表示，保監局通常在主管離任後才開始招聘程序，否則提早公布或影響其執行監管工作。兩人與張雲正皆年逾60歲，業界已預期將會開始更替，「不過當然逐步來會較好」。

此外，昨日有社交媒體專頁稱，本地保險監管機構執行董事，因涉及保險公司招聘有利益衝突，而被勒令無限期休假。保監局回應指不會評論市場傳聞，當局有嚴格的員工操守守則及完善的管治機制，確保日常運作持守誠信及專業，並公正持平地行使職權。