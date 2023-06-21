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HENLEY PARK融會高低座 戶型多元

【明報專訊】新一輪新盤戰爆發之際，東九龍啟德區再有焦點新盤登場；由恒地（0012）發展、位於啟德沐泰街8號的HENLEY PARK，項目已獲批滿意紙，意味以現樓形式推售、買家可即買即入住；同時，項目為啟德的私樓群中，最接近啟德體育園的屋苑，中高層單位可享體育園及維港景，發展商將其形容為同系THE HENLEY的升級版。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

HENLEY PARK一個重要賣點，是鄰近港鐵啟德站，步行前往只需時8分鐘左右。事實上，啟德的社區配套發展已日漸成熟，位於各個屋苑基座的商舖，大部分已經開業，設有銀行、食肆等。同時，啟德區內大型商場及商廈AIRSIDE，已落成並將於今年第三季起試業，內設戲院、超市，及約40間餐飲商戶；另啟德SOGO崇光百貨店預計最快今年底開幕，令啟德區生活配套更完善。

近港鐵站 社區配套趨完善

至於HENLEY PARK，由2座高座大廈（GRAND HENLEY）、4座低座大廈（EDEN）組成，合共提供740伙；單位實用面積250至1558方呎，涵蓋開放式至三房雙套連衣帽間及工作間間隔。恒地部署首階段先推出低座單位，同時於中環國金中心1期、項目現樓設置示範單位。

現樓示範單位位處低座A座3樓B室，實用面積649方呎，屬三房連套連衣帽間及工作間間隔。

戶型涵蓋開放式至3房雙套

單位開則方正，玄關設入牆式鞋櫃及全身鏡，方便戶主整理儀容外，亦增加空間感。單位採開放式廚房，配套家電齊備，並配有鏡面廚櫃，進一步在視覺上降低壓迫感。廳區開則呈長形，可明確劃分客、飯廳。

睡房分佈於廳區兩邊、廳房同向。主人房屬套房設計，不計套廁面積，房間佔地近100方呎；套廁設通風窗，發展商善用窗口空間預設層架，增加儲物空間。房內預設衣帽間，位處套廁對開，由兩組配備消毒系統的入牆衣櫃組成。扣除衣帽間面積，主人房尚餘約74方呎空間、呈方形格局，估計放置雙人牀及牀頭櫃後，房間所剩空間不多，另主人房亦外接22方呎露台。

低座3房主人套房外接露台

其他睡房及儲物房歸於單位另一方；值得留意，位處走廊盡頭的睡房面積約87方呎，房內預設約11方呎、供戶主加設入牆衣櫃的凹位。由於不需預留空間進出露台，加上房間呈長形，估計房間佈局較主人房自由。

另一現樓示範單位為低座A座3樓C室，實用面積303方呎一房間隔；睡房採雙趟門設計，可分別從右、左兩邊進出，增加佈局靈活性。浴室設於睡房內，惟不設通風窗。

至於中環展銷廳的示範單位，以低座D座地下B室為藍本，實用面積627方呎、3房連套及衣帽間、工作間間隔，另連457方呎花園；其中花園已預設梳化、燒烤爐等，已設有不少植物，及完成花園綠化工程。

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相關字詞﹕啟德SOGO 現樓新盤 恒地 睇樓手冊

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