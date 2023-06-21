明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

星凱‧堤岸首宗租賃 內地生1.55萬租1房

【明報專訊】暑假一向為租賃旺季，近期不少內地生積極尋覓租盤，帶旺租賃交投，快將入伙的火炭星凱‧堤岸，剛錄首宗租賃成交。中原地產分行副區域營業董事馮子峰表示，屋苑錄得首宗預租個案，位於1座低層B室，實用337方呎，1房間隔，以1.55萬元租出，實用呎租約46元。租客為兩名內地生，將於香港中文大學升學，以先付一年租金方式租入單位、涉約18.6萬元。業主於2021年以682.9萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

先付一年租涉近19萬

同區亦錄內地生租賃成交，中原地產分區經理曾紀賢表示，大圍名城一期5座高層ND室，實用741方呎，3房1套間隔，以2.5萬元租出，實用呎租33.7元，租客為3名內地女學生，新學年將於香港城市大學升學，以先付一年租金方式租入單位、涉約30萬元。業主2010年913萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

此外，中原地產分行經理陳家富表示，屯門聚康山莊5座高層E室，實用428方呎，2房間隔，附部分家俬，零議價以1.45萬元租出，實用呎租約34元。單位由4名嶺南大學內地生合租，先付1年租金涉約17萬元。業主2016年8月367.5萬元購入，租金回報4.7厘。

另外，有教師亦積極覓租盤，大埔白石角海日灣II第10座中層M室，實用308方呎，1房間隔，以1.5萬元租出，實用呎租近49元，租客為一名教師。業主2019年498萬元一手購入，租金回報3.6厘。

外籍公司客8.5萬租愉景灣洋房

經濟逐漸復常，有回流返港的外籍客以巨額租住愉景灣洋房。中原地產高級區域營業董事李偉寧表示，位於愉景灣海蜂徑一間獨立屋，實用2403方呎，4房套間隔，連約1600方呎花園及平台，享海景，以8.5萬元租出，屬疫情後較高水平，實用呎租35.4元，租客為外籍家庭客，租金由公司承包，附近多外籍人士聚居，以及設國際學校，故承租上址。業主1999年950萬元購入，租金回報近11厘。

上 / 下一篇新聞

人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝
人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝
匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％
匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％
東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P
東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P
金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS
金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS
5銀行跟警務處推信息交換平台
5銀行跟警務處推信息交換平台
阿布扎比投資機構 入股蔚來7%
阿布扎比投資機構 入股蔚來7%
阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務
阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務
雲業務分拆後 阿里不持股
雲業務分拆後 阿里不持股
人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點
人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點
美銀唱好 國泰股價升逾5%
美銀唱好 國泰股價升逾5%
澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級
澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級
維他奶全年轉賺 恢復派息
維他奶全年轉賺 恢復派息
雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓
雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓
標指高位徘徊 空倉突破7.8萬億 大型科技股屢創新高 半月已輸5616億
標指高位徘徊 空倉突破7.8萬億 大型科技股屢創新高 半月已輸5616億
矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力
矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力
瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億
瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億
張兆聰：中國經濟弱 資金湧AI概念A股
張兆聰：中國經濟弱 資金湧AI概念A股
涂國彬：1950美元仍是金價關鍵
涂國彬：1950美元仍是金價關鍵
技術取勝：中電約65元有強大阻力
技術取勝：中電約65元有強大阻力
劉思明：阿里易帥 電商前景挑戰多
劉思明：阿里易帥 電商前景挑戰多
周顯：雙櫃台利港股炒幾個月
周顯：雙櫃台利港股炒幾個月
湯文亮：租得好 業主唔捨得賣樓
湯文亮：租得好 業主唔捨得賣樓
傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價
傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價
維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億
維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億
新城市廣場恐龍公園下季登場
新城市廣場恐龍公園下季登場
偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭
偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭
財團上海街舊樓申強拍 估值8743萬
財團上海街舊樓申強拍 估值8743萬
HENLEY PARK融會高低座 戶型多元
HENLEY PARK融會高低座 戶型多元
前臨啟德體育園 中高層享開揚視野
前臨啟德體育園 中高層享開揚視野
Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」
Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」