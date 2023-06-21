星凱‧堤岸首宗租賃 內地生1.55萬租1房

先付一年租涉近19萬

同區亦錄內地生租賃成交，中原地產分區經理曾紀賢表示，大圍名城一期5座高層ND室，實用741方呎，3房1套間隔，以2.5萬元租出，實用呎租33.7元，租客為3名內地女學生，新學年將於香港城市大學升學，以先付一年租金方式租入單位、涉約30萬元。業主2010年913萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

此外，中原地產分行經理陳家富表示，屯門聚康山莊5座高層E室，實用428方呎，2房間隔，附部分家俬，零議價以1.45萬元租出，實用呎租約34元。單位由4名嶺南大學內地生合租，先付1年租金涉約17萬元。業主2016年8月367.5萬元購入，租金回報4.7厘。

另外，有教師亦積極覓租盤，大埔白石角海日灣II第10座中層M室，實用308方呎，1房間隔，以1.5萬元租出，實用呎租近49元，租客為一名教師。業主2019年498萬元一手購入，租金回報3.6厘。

外籍公司客8.5萬租愉景灣洋房

經濟逐漸復常，有回流返港的外籍客以巨額租住愉景灣洋房。中原地產高級區域營業董事李偉寧表示，位於愉景灣海蜂徑一間獨立屋，實用2403方呎，4房套間隔，連約1600方呎花園及平台，享海景，以8.5萬元租出，屬疫情後較高水平，實用呎租35.4元，租客為外籍家庭客，租金由公司承包，附近多外籍人士聚居，以及設國際學校，故承租上址。業主1999年950萬元購入，租金回報近11厘。