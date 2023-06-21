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經濟

香港地產

維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億

【明報專訊】再有大型新盤入伙，信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作的西南九龍長沙灣維港滙，維港滙I已獲批滿意紙，將陸續發信交樓。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，已分批發信通知業主有關交樓安排，預計下月內完成餘下兩期交樓事宜。信置執行董事田兆源表示，維港滙系列自2021年推出以來，累沽996伙，佔全盤單位總數1437伙近七成，套現近160億元；今年通關後暫累沽183伙、套現逾40.4億元。項目1期全數524伙，已售出八成半，只餘約70個單位。

瓏碧本月首錄成交 兩房968萬沽

維港滙昨日開放經改動的連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，位於1期第1座11樓A室，實用面積1385方呎，4房雙套間隔、向南望維港景，客廳長7.5米、樓層高度3.5米，連50方呎露台，主人套房與另一間套房採弧形落地玻璃設計，遠眺九龍站環球貿易廣場ICC與中環國際金融中心IFC。黃光耀與田兆源同時透露，維港滙I同類型單位共21伙，現時尚餘約10伙待售，早前維港滙II同類單位以5220萬元招標沽出，實呎37,690元，上述單位稍後亦將以招標形式推售，而項目每方呎管理費約5.5元。

新盤戰况緊湊，碧桂園（2007）發展、已屆現樓的九龍城瓏碧，成交單位為6樓D室，實用面積414方呎兩房間隔，成交價968.4萬元，實呎23,391元，是次為瓏碧本月首宗成交。值得留意，發展商為買家代繳印花稅優惠，涉及樓價約3.5%。瓏碧去年5月開售，至今暫累售61伙，套現約5億元，項目平均呎價逾2.6萬元。

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