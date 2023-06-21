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經濟
2023年6月21日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝
匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％
東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P
金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS
5銀行跟警務處推信息交換平台
阿布扎比投資機構 入股蔚來7%
阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務
雲業務分拆後 阿里不持股
人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點
美銀唱好 國泰股價升逾5%
澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級
維他奶全年轉賺 恢復派息
雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓
標指高位徘徊 空倉突破7.8萬億 大型科技股屢創新高 半月已輸5616億
矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力
瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億
張兆聰：中國經濟弱 資金湧AI概念A股
涂國彬：1950美元仍是金價關鍵
技術取勝：中電約65元有強大阻力
劉思明：阿里易帥 電商前景挑戰多
周顯：雙櫃台利港股炒幾個月
湯文亮：租得好 業主唔捨得賣樓
傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價
維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億
星凱‧堤岸首宗租賃 內地生1.55萬租1房
新城市廣場恐龍公園下季登場
偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭
財團上海街舊樓申強拍 估值8743萬
HENLEY PARK融會高低座 戶型多元
前臨啟德體育園 中高層享開揚視野
Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」
技術取勝：中電約65元有強大阻力
【明報專訊】中興通訊支持上移至28元（圖）
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