瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，英國、瑞士和美國監管機構就瑞信於2021年Archegos爆倉事件的不當操作已完成調查，剛收購瑞信的瑞銀（瑞士：UBSG；美：UBS）將面臨數億美元的罰款。據報，瑞銀已要求美聯儲、瑞士金融市場監督管理局（FINMA）及英國審慎監管局（PRA）在7月底聯合公布調查結果及處罰措施。消息稱，美聯儲可能對瑞銀處以最高3億美元（約23.4億港元）的罰款，而英國審慎監管局可能處以最高1億鎊（約10億港元）的罰款，至於瑞士金融市場監督管理局則無權對金融機構進行罰款。
剛收購瑞信 瑞銀爭取降低罰款
這意味瑞銀面臨的罰款可能超過33億港元。知情人士稱，該銀行正與監管機構展開和解談判，爭取將罰款降低。瑞信僅為爆倉事件的潛在罰款預留3500萬美元，而瑞銀則預留了40億美元（約312億港元），準備用以支付涉及瑞信收購的監管和訴訟開支。
韓裔基金經理Bill Hwang創辦的家族基金Archegos，在槓桿操作失利後引發價值近300億美元的倉位被強制平倉，與其倉位有關的中概股及美國媒體股等股價急瀉，以至為其提供大量槓桿借貸的華爾街大行合共損失100億美元，其中瑞信蒙受55億美元損失。
根據瑞信委託Paul Weiss律師事務所對Archegos爆倉事件發表的調查報告，瑞信是因為「管理和控制的根本性失敗」，以及「對風險的冷漠態度」，導致其在事件中嚴重損失。
Archegos爆倉事件僅是瑞銀收購瑞信要應付的幾項尚未解決的監管問題之一。除此以外，瑞銀還要應付瑞信涉及金融公司Greensill Capital倒閉的訴訟、美國逃稅案，以及針對美國住宅的按揭抵押證券（MBS）私人訴訟等。
（綜合報道）
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