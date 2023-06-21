矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力

今年3月，矽谷銀行倒閉時，FDIC介入保護這家銀行的美國客戶存款，並安排將該銀行的美國分行、美國客戶帳戶及貸款業務出售給第一公民銀行，惟矽谷銀行開曼群島分行專為亞洲客戶而設的業務，卻被排除在這次收購交易以外。開曼群島分行的存款客戶，主要來自中國、新加坡等亞洲地區，並包括在開曼群島註冊的風險投資及私募股權公司。部分風投和私募股權投資基金曾利用矽谷銀行存款帳戶相關的信貸額度。一些貸款者向《華爾街日報》稱，他們的未償還貸款已出售給第一公民銀行，但他們指定用於償還這些債務的資金，卻在由FDIC接管的開曼群島分行帳戶。

開曼群島分行存款不能還款

部分矽谷銀行客戶向《華爾街日報》稱，曾向第一公民銀行詢問，其貸款能否以開曼群島分行的存款抵消。第一公民銀行表示，這種情况在法律並不可能，因為第一公民銀行擁有這些貸款，而開曼群島的存款，仍未從矽谷銀行前控股公司矽谷銀行金融集團出售。一些客戶表示，第一公民銀行已告訴客戶，願意寬限其還款時間。

不過《華爾街日報》接觸到的一些文件顯示，一些矽谷銀行亞洲客戶獲通知，第一公民銀行將不再批出額外的貸款請求。FDIC已告知開曼分行的存戶，他們將被視為無擔保債權人，並須在7月10日前提交索償申請。按FDIC規定，破產清償順序先保障有保險的存款者，其次是未投保的存款人，然後是債權人，最後是股東。

（綜合報道）

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