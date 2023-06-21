明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

標指高位徘徊 空倉突破7.8萬億 大型科技股屢創新高 半月已輸5616億

【明報專訊】標普500指數在14個月高位徘徊之際，吸引大量空軍入市。根據金融分析機構S3 Partners的數據，美股市場6月的空倉倉位突破1萬億美元，是去年4月以來最高水平，相當於可交易美股市值的5%。空軍在借入股票後賣出，期望之後以更低的價格購回，從中賺取差價。不過標普500指數今年以來上漲15%，僅6月就升5.5%，令空軍損失慘重。根據S3的數據，若按市值計算，空軍今年以來已蒙受約1200億美元（約9360億港元）的損失，僅6月上半個月就損失720億美元（約5616億港元）。

昨公布的美國數據比預期好，8月新屋動工量按月升21.7%，升幅是2016年以來最高，折合成年率為163萬間，是超過一年最高數字。此外，美國5月建築許可按月升5.2%，折合成年率為149.1萬套，同樣高於預期，反映住宅建設將有助推動經濟增長。不過市場等待美聯儲主席鮑威爾周三向國會作供，為利率路徑透露更多端倪，投資者態度審慎，美股三大指數早段下滑，道指跌逾200點。

鮑威爾今作供 美股早段下滑

空軍主要是對冲基金及其他機構投資者，反映他們對大市升勢集中在少數股票、估值過高，以及美聯儲進一步加息的可能性感到憂慮。S3分析，很多投資者和對冲基金認為，此輪升浪可能即將回調，又或至少幾隻增長股將失去動力。

被沽空最多的股票，都是近期熱炒的股票，包括Tesla（美：TSLA）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Nvidia（美：NVDA）和亞馬遜（美：AMZN）等。Tesla股價今年升超過1倍，而Nvidia更升近兩倍。大型科技股幾乎貢獻標普500指數的全部升幅。S3的數據顯示，今年以來，沽空Tesla的投資者損失約124億美元。沽空的潛在損失並無上限，因為股票最終需回購及返還。部分投資者則利用ETF進行沽空。S3的數據顯示，截至5月底，投資者沽空了價值約2350億美元的ETF。此外，日圓持續偏軟，兌每美元昨曾低見142.25，跌至7個月低位；每百日圓兌港元跌至5.48算。日本政府官員出口術支持匯率。日本財務大臣鈴木俊一表示，將繼續觀察市場變化，並在必要時對外匯政策採取行動。受「股神」巴菲特增持的消息刺激，日本5大商社股價昨創新高。

空巴：印度廉航將購500架飛機

澳洲央行昨公布6月會議紀錄顯示，官員對本月加息與否意見「非常平衡」，澳元兌美元跌逾1%，跌至0.6753。

此外，因新冠疫情而中斷的巴黎航空展周一復辦，航展首日空巴（法：AIR）宣布，印度廉航靛藍航空（IndiGo）將購入500架空巴客機，涵蓋A320系列飛機，涉資550億美元（約4290億港元），是歷來最大的民航機訂單，反映印度作為全球增長最快的航空市場的重要性增加。空巴上周預計，亞洲市場在中國和印度帶動下增長最快。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕澳元 日圓 空巴 特斯拉（Tesla） 新屋動工量 鮑威爾（Jerome Powell） 沽空 美股

上 / 下一篇新聞

人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝
人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝
匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％
匯豐「彈弓手」劈內地經濟預測至5.3％
東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P
東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P
金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS
金管局要求銀行 信用卡高風險交易須發SMS
5銀行跟警務處推信息交換平台
5銀行跟警務處推信息交換平台
阿布扎比投資機構 入股蔚來7%
阿布扎比投資機構 入股蔚來7%
阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務
阿里巴巴突易帥 蔡崇信任主席 吳泳銘接任CEO 張勇專注阿里雲業務
雲業務分拆後 阿里不持股
雲業務分拆後 阿里不持股
人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點
人幣曾跌穿7.18 恒指昨曾瀉400點
美銀唱好 國泰股價升逾5%
美銀唱好 國泰股價升逾5%
澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級
澳洲業務傳獲洽購 大摩摩通上調中電評級
維他奶全年轉賺 恢復派息
維他奶全年轉賺 恢復派息
雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓
雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓
矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力
矽銀存款遭凍結 亞洲客面臨還款壓力
瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億
瑞信不當處理Archegos爆倉 瑞銀或被罰33億
張兆聰：中國經濟弱 資金湧AI概念A股
張兆聰：中國經濟弱 資金湧AI概念A股
涂國彬：1950美元仍是金價關鍵
涂國彬：1950美元仍是金價關鍵
技術取勝：中電約65元有強大阻力
技術取勝：中電約65元有強大阻力
劉思明：阿里易帥 電商前景挑戰多
劉思明：阿里易帥 電商前景挑戰多
周顯：雙櫃台利港股炒幾個月
周顯：雙櫃台利港股炒幾個月
湯文亮：租得好 業主唔捨得賣樓
湯文亮：租得好 業主唔捨得賣樓
傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價
傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價
維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億
維港滙交樓 累沽近千伙吸金160億
星凱‧堤岸首宗租賃 內地生1.55萬租1房
星凱‧堤岸首宗租賃 內地生1.55萬租1房
新城市廣場恐龍公園下季登場
新城市廣場恐龍公園下季登場
偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭
偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭
財團上海街舊樓申強拍 估值8743萬
財團上海街舊樓申強拍 估值8743萬
HENLEY PARK融會高低座 戶型多元
HENLEY PARK融會高低座 戶型多元
前臨啟德體育園 中高層享開揚視野
前臨啟德體育園 中高層享開揚視野
Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」
Newton投資管理Euan Munro：現買高息股可「財息兼收」