雅居樂非執董陳卓賢違上市規則 須接受培訓

助子陳思銘建「景業名邦」構成競爭

據聯交所的紀律行動聲明，陳卓賢作為雅居樂執董，在上市前對該公司作出了不競爭承諾，但在2013年末陳卓賢之子（即景業名邦（2231）現任主席陳思銘）告知其將開設可能與雅居樂構成競爭的業務，陳思銘在同年於中國創辦了景業名邦。

據聲明披露，陳卓賢透過饋贈的方式向兒子提供初始資金1.8億元，又獲得口頭法律意見指相關資金並不違反其不競爭承諾或其他須對雅居樂履行的責任，故在2013年11月其以個人名義向其子提供初始資金給其創業。

在2014年3月雅居樂將陳氏家族四名成員由執行董事調任為非執行董事，四人在不再擔任執行董事的前提下，解除不競爭承諾。陳卓賢此時仍未告知雅居樂有關陳思銘的業務或其向該業務提供資金之事。

陳卓賢在調任非執行董事及解除不競爭承諾後，仍對雅居樂策略及政策提供意見，也繼續可取得雅居樂的機密資料。另一方面，他亦繼續協助兒子發展業務，包括提供進一步資金，連同初始資金前後合共20.7億元，以及融資擔保合共5.355億元，又擔任兒子業務集團旗下兩家公司董事及簽署人，以協助有關附屬公司融資。聯交所上市委員會裁定，陳卓賢在受益於兒子開設公司業務，卻未有向雅居樂董事會妥為披露充足及完整資料；未有申報在兒子業務或/及有關附屬公司利益之間潛在衝突等。