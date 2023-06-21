維他奶全年轉賺 恢復派息

【明報專訊】維他奶（0345）全年業績扭虧為盈，由去年同期蝕1.59億元轉賺4572萬元，恢復派末期息1.4仙。不過，按集團去年上半年賺1.42億元計算，去年下半年虧損約9608萬元；加上全年度內地與本港政府疫情補貼有6500萬元，若撇除政府補貼，全年實際仍虧損約1928萬元。維他奶首席財務總監吳茵虹表示，今年集團有一些非恆常支出，如收購澳洲分公司的過渡費用，若撇除該支出，料集團仍可保持盈利；維他奶執行主席羅友禮補充，若沒有疫情影響，相信銷量會按比例大增，料盈利情况會持續，故恢復派息。維他奶中午公布業績，午後最低跌至12.38元，收報12.62元，跌1.87%。