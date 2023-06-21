東亞：下月美料加息1/4厘 港銀將「跟足」加P

1個月拆息創近16年高

昨日港元拆息普遍向上，1個月拆息升7.58點子至5.10405厘（見圖）；3個月拆息升7.58點子至5.10262厘；6個月拆息升6.36點子至5.10661厘；12個月拆息升0.89點子至5.14012厘，3個月期以上拆息均創近半年高位，僅隔夜拆息跌14.18點子至5.3厘。

蔡永雄認為，本港拆息升破5厘，是由於目前銀行體系結餘跌至450億元的低位，加上半年結的季節因素，令拆息抽升。他預料半年結過後，拆息會稍微回落，惟受美息向上帶動，仍會於4厘水平以上。

料港今年經濟增長將達5.5%

至於本港經濟方面，蔡永雄預料本港受惠於強韌的內需及訪港旅客數字反彈，今年經濟增長將達到政府預測上限5.5%，並帶動本港樓價今年上升7.5%，預料加息周期尾聲會有明顯反彈。不過，恒生銀行（0011）經濟研究部則維持本港GDP今年增長4%預測，認為零售業與2020年初疫前相比，仍存在約一成的落差。