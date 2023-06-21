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經濟

人行下調5年期LPR幅度遜預期 經濟措施暫時「失蹤」 內房物管首當其衝

【明報專訊】中國人民銀行昨日授權全國銀行間同業拆借中心公布，1年期及5年期以上的貸款市場報價利率（LPR），分別為3.55厘及4.2厘（見圖），即雙雙下調10點子（100點子等於1厘），這為去年8月份以來，過去9個月內的LPR首次調整。高盛的報告指出，儘管今次降低LPR的幅度，與部分人預期5年期以上LPR下調15點子有落差，但預料之後當局進一步的寬鬆政策行動，還會陸續有來。

明報記者 陳偉燊

今次人民銀行降低LPR的舉動，剛好緊接5天前其出手調低中期借貸便利（MLF）息率，以及在更早時，將7天逆回購的息率降低之後。儘管在貨幣運作，人民銀行陸續放出寬鬆信號，中央亦出招降本減稅的「組合拳」，但具體的剌激經濟措施落空，加上國務院總理李强出訪德國，預料他回國前新的剌激措施未能上馬，市場反應一般，市場情緒仍然較差。

李强回國前新剌激措施料未能去馬

高盛發表報告指出，人民銀行已經接連將7天逆回購、MLF及LPR的息率先後降低，藉此引導有效的借貸息率向下、推動借貸需求復蘇及重振經濟。當局最新將LPR息率降低的幅度，雖然與其預期一致，但會令一些原本估計5年期以上的LPR調低15點子，期望藉此刺激地產市道的投資人感到失望。人民銀行針對性低息放長錢支撐房市預期落空，內房股昨日全線延續周一回吐勢頭，碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007）同大跌近7%，龍湖（0960）亦瀉近5%

碧桂園服務碧桂園大跌近7%

不過，高盛預期在未來數周，當局會在財政、房屋及消費環節，推出新招。該行還認為，新的息率調降，不單有利新貸款，就算舊有借貸明年初重訂條款亦料受惠。高盛又估計，當局可能再於下半年出手，調減政策息率10點子，以及多減一次存款準備金率，甚至容許地方政府發特別債，以及獲得更多政策銀行支持。高盛同時料，家電下鄉及新能源車相關政策亦有望重推，以及推出降低首期比率及按揭息率等寬鬆措施。不過高盛強調，不預期當局會推出規模太大的刺激措施。

ING料降息行動陸續有來

ING則預期，人民銀行在今次降低LPR息率之後，不足以支持刺激經濟，只是聊勝於無，因此預料之後的降息行動，陸續有來。就算之後息口降低，亦不見得地產需求會有強勁增長，建造業繼續疲弱，地方政府亦繼續受到土地銷售減少，財政維持緊張，難以推動擴張性的政策，發展基建，去推動經濟發展。

ING又預期零售消費經過一輪上升後，預期未來數個月動力轉弱之下，當局緊接的減息舉動，或能夠在零售消費向下時，幫助市場軟着陸。人民銀行減息之舉，或要持續到明年農曆新年，或美國聯儲局調低息率而止。

相關字詞﹕高盛 人民銀行

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