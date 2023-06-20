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經濟
2023年6月20日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
啟德1號4年實蝕1250萬 區內最傷 4房戶4368萬沽 原業主連辣稅虧損25%
近半年啟德 每月破百宗租賃
HENLEY PARK開放式戶250呎起
明雋上樓書 傲華最快今開價
長實沙宣道29號強拍申請兩度被駁回
戴德梁行料非住宅全年成交逼500億
人幣櫃台未熱捧 首日成交僅1.6億 佔港元櫃台交投0.6% 歐冠昇：洽納南向港股通
未帶旺大市成交 港交所捱沽
港拆息全線突破5厘 隔夜息有紀錄新高
人幣受壓累港股失守二萬 結束兩連升
官媒：促進新能源車政策有望出台
野村1個月兩度降中國GDP預測 高盛同唱淡
德勤削港全年IPO集資預測22% 料籌1800億 受累美加息內地復蘇緩慢
艾迪康招股籌4億 首日孖展淡靜
未來投資倡議研究所12月港辦峰會
信保局伙5銀行分擔內銷風險
市監局：加強直播帶貨等互聯網廣告監管
巴菲特押注日股 增持5大商社 加倉至逾8.5% 日媒：市場或憧憬股價再升
美垃圾貸違約增 5個月達1600億
英特爾德建廠 獲853億補貼
張兆聰：人幣利淡已反映 航空股可憧憬
劉宇亮：大市輕微回吐後 有力再上
龐寶林：ESG教育愈來愈重要
何民傑：樂建居善用市場力量
三星夢幻捲軸屏 Rollable Flex可拉長4倍
技術取勝：TCL電子3.5元有支持
劉思明：周期股或受惠政策 中聯重科動力增
周顯：超人低價投地啟示
湯文亮：又傾又砌 日常工作而已
周顯：超人低價投地啟示
【明報專訊】話說一位好有錢好有錢的千億富豪，每個月都會同一位好威猛好威猛的超人食飯，請益心得。至於這位好威猛好威猛的超人究竟是誰，不可直說，大家揣摩吧。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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啟德1號4年實蝕1250萬 區內最傷 4房戶4368萬沽 原業主連辣稅虧損25%
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