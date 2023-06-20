劉宇亮：大市輕微回吐後 有力再上

上周南向資金出現了流出，而北向資金則有流入。過去7個交易日，美團（3690）和盈富基金（2800）出現了南向資金流出，看起來有機會是一些投資者正在從他們在5月份的博反彈投資中獲利。

調整目標區間19500至19560點

本周初出現輕微回吐的機會較高，因為一些投資者可能決定先行獲利。另外，人民幣雙櫃台交易活動正式啟動，但交投量、流動性、市場參與度亦較低，未能帶起刺激作用。

現時恒生指數的回吐目標區間為19,500點至19,560點，250日移動平均線在19,555點，加上前期恒指區間平台的下限為19,500點，恒指在此水平較容易找到支撐。

市場走勢並不會太差，因為中美高級官員在北京會面；美國暫停加息，人民幣兌美元中間價報7.1201，較上周五中間價上調88點子，連升3日，人民幣相對於美元的匯率正在穩步回升。在6月中，中國央行進行了一次20億元人民幣的7天期逆回購操作，中標利率為1.90厘，相比之前的利率下調了10個基點。逆回購操作是央行調控貨幣市場流動性的重要工具之一，短期內中國有可能進行減息，將繼續引領港股市場向上。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]