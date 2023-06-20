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經濟
國際金融

英特爾德建廠 獲853億補貼

【明報專訊】路透社報道，德國政府與美國晶片商英特爾（美：INTC）經多個月談判，終敲定在德國興建總投資額超過300億歐元（約2560億港元）的半導體生產項目。據知情人士透露，英特爾將在薩克森-安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的馬格德堡（Magdeburg）興建兩座先進半導體生產設施，而德國當局將為此提供價值100億歐元（約853億港元）的補貼，當中包括以財政補貼形式提供資助，以及為生產設施的能源價格設置上限。

加快擴張冀重奪主導地位

路透社形容，英特爾建廠項目，對德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）建立晶片中心的鴻圖大計的關鍵。這也是英特爾在4天內宣布的第3宗巨額投資，英特爾此前已宣布會在波蘭投資46億美元興建晶片廠，並會在以色列投資250億美元建廠。在行政總裁Pat Gelsinger領導下，英特爾啟動龐大的擴張計劃，旨在重奪在半導體行業的主導地位。

Gelsinger感謝德國政府及新廠所在的薩克森-安哈爾特州，推動德國和歐盟實現「可持續發展的領先半導體產業」的願景。歐洲和美國目前都試圖透過政府補貼等，吸引更多大型工業進駐，以強化本地供應鏈，減少對韓國和台灣科技行業的依賴。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕半導體 政府補貼 德國 英特爾（Intel）

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