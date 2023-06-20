美垃圾貸違約增 5個月達1600億

根據高盛對穆迪數據的分析，在截至4月30日的3個月內，美國垃圾債的年化違約率為3%。若僅計算4月，年化貸款違約率達到6%，遠高於去年同期的2%。

發行人面臨支付壓力

高盛首席信貸策略師Lotfi Karoui指出，貸款市場最脆弱的發行人正面臨支付壓力。當美聯儲在新冠疫情爆發後將利率降至接近零水平，很多信評在「垃圾」級別的企業，大量增加槓桿貸款（貸款利息隨現行利率變動的浮息債務）。PitchBook的數據顯示，在2019至21年期間，槓桿貸款發行量增長近1倍至6150億美元。

槓桿貸款的最大買家——貸款抵押債券（CLO）工具設有資本結構安全機制，無法持有大量高風險債務。當企業信評下調，可能導致CLO工具減少持有相關資產，增加企業融資的難度。CLO工具對所持有的低評級債務數量有上限，CCC評級債務的比例最多為7.5%。

德銀分析師預計，明年第四季，美國高收益債務的違約風險將達到9%，而槓桿貸款的違約風險將達到11%。

（綜合報道）

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