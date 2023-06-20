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經濟

未來投資倡議研究所12月港辦峰會

【明報專訊】總部設於沙特阿拉伯的未來投資倡議研究所（FII Institute）昨公布，將在今年12月7至8日在港首次舉辦「FII PRIORITY亞洲峰會」，港府對此表示歡迎，並將為這次峰會的舉辦提供支持。財政司司長陳茂波指是次峰會彰顯了香港聯通國家、亞洲和世界的獨特地位和角色，進一步加強本港與世界各地，特別是中東地區的聯繫。

陳茂波：彰顯港獨特地位

峰會將邀請全球各地的政商界領袖出席，聚焦探討在當前社會及經濟加速演變和地緣政治格局大氣候下，社會不同層面和領域的一些重要議題。

史美倫：與港交所願景一致

未來投資倡議研究所自2017年起每年在沙特利雅得舉辦「未來投資倡議大會」，探討影響全球的政經議題和大趨勢，推動國際重要持份者間的對話和交流，大會至今已成為中東地區的年度盛事。去年10月，陳茂波應邀出席第六屆大會，並在主題論壇擔任講者，港交所（0388）主席史美倫和行政總裁歐冠昇亦有出席峰會。

這是研究所首次在亞洲舉辦「PRIORITY」峰會。史美倫表示，港交所很高興與未來投資倡議研究所和香港政府合作，這個峰會與港交所的願景一致，致力促進各市場、經濟體、社會間的互聯互通；歐冠昇亦表示，互聯互通對建立市場韌性，創造機遇以及成功把握瞬息萬變的市場和環境來說不可或缺。港交所一直致力扮演好連接東西方的超級聯絡人的角色。

據FII網站，該機構的董事會成員由沙特皇家法令任命，成員包括沙特阿美主席Yasir Al-Rumayyan，也有自來阿聯酋等其他中東地區的成員。

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